O lingură e suficientă: Trucul genial ca să cureți ouăle fierte fără efort

Curățarea ouălor fierte poate fi frustrantă, mai ales când coaja se lipește de albuș sau se sfărâmă în bucăți mici. Cu ajutorul unui simplu truc, folosind doar o linguriță, ouăle fierte se pot curăța aproape singure, fără să rămână coajă lipită.

De ce este atât de dificil să decojim ouăle fierte

Secretul stă în membrana ouălor. Aceasta se află chiar sub coaja calcaroasă și învelește albușul, protejându-l. În cazul ouălor proaspete, membrana aderă puternic, iar curățarea poate deveni extrem de dificilă.

Coaja se sfărâmă, iar bucățile rămân lipite de albuș, făcând oul să arate neuniform și inestetic. Tocmai de aceea, trucurile care ajută la spargerea sau slăbirea membranei sunt esențiale pentru a obține ouă perfect decojite.

Cum funcționează trucul cu lingurița

Pentru a aplica metoda, urmați câțiva pași simpli:

1. Țineți oul fier într-o mână.

2. Luați o linguriță în cealaltă mână.

3. Bateți ușor cu partea din spate a lingurii pe partea inferioară a oului până când se aude un sunet ușor de ”plop”.

4. Repetați procedura pana când membrana se sparge.

În funcție de ou, pot fi necesare câteva lovituri sau chiar douăzeci. Odată ce membrana este deteriorată, coaja se îndepărtează aproape singură după fierbere, iar albușul rămâne intact. Pentru începători, este recomandat să lucrați deasupra unui bol, pentru a colecta eventualele bucăți de coajă care cad.

Ce alte trucuri ajută la decojirea ouălor fierte

Pe lângă metoda cu lingurița, mai există câteva soluții simple care fac curățarea mult mai ușoară:

1. Suflă în ou – Înțepați ambele capete ale oului și suflați puternic prin gaura superioară; oul va cădea aproape singur din coajă.

2. Scutură după fierbere – După răcirea ouălor, lăsați puțină apă în oală, puneți capacul și scuturați energic. Cojile se desprind, de regulă, fără efort.

3. Bateți înainte de fierbere – Înțepați partea plată a oului și bateți ușor coaja până apar mici crăpături. Apa pătrunde între membrană și coajă în timpul fierberii, iar oul se decojește mai ușor.

Aplicând aceste trucuri, curățarea ouălor fierte devine mult mai rapidă și mai puțin frustrantă, iar micul dejun sau gustările cu ouă devin mai plăcute, fără coajă lipită sau bucăți sparte. Ouăle vor rămâne întregi, aspectuoase și gata de servit.

