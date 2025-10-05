Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 11:50
de Badea Violeta

O lingură e suficientă: Trucul genial ca să cureți ouăle fierte fără efort

UTILE
O lingură e suficientă: Trucul genial ca să cureți ouăle fierte fără efort
Cum sa cureti ouale fierte fara efort. Sursa foto: Profimedia

Curățarea ouălor fierte poate fi frustrantă, mai ales când coaja se lipește de albuș sau se sfărâmă în bucăți mici. Cu ajutorul unui simplu truc, folosind doar o linguriță, ouăle fierte se pot curăța aproape singure, fără să rămână coajă lipită.

De ce este atât de dificil să decojim ouăle fierte

Secretul stă în membrana ouălor. Aceasta se află chiar sub coaja calcaroasă și învelește albușul, protejându-l. În cazul ouălor proaspete, membrana aderă puternic, iar curățarea poate deveni extrem de dificilă.

Coaja se sfărâmă, iar bucățile rămân lipite de albuș, făcând oul să arate neuniform și inestetic. Tocmai de aceea, trucurile care ajută la spargerea sau slăbirea membranei sunt esențiale pentru a obține ouă perfect decojite.

Cum funcționează trucul cu lingurița

Pentru a aplica metoda, urmați câțiva pași simpli:

1. Țineți oul fier într-o mână.

2. Luați o linguriță în cealaltă mână.

3. Bateți ușor cu partea din spate a lingurii pe partea inferioară a oului până când se aude un sunet ușor de ”plop”.

4. Repetați procedura pana când membrana se sparge.

În funcție de ou, pot fi necesare câteva lovituri sau chiar douăzeci. Odată ce membrana este deteriorată, coaja se îndepărtează aproape singură după fierbere, iar albușul rămâne intact. Pentru începători, este recomandat să lucrați deasupra unui bol, pentru a colecta eventualele bucăți de coajă care cad.

Vezi și Trucuri pentru cele mai bune ouă fierte. Ce să adaugi întotdeauna în apă ca să nu crape coaja, ies perfecte așa!

Ce alte trucuri ajută la decojirea ouălor fierte

Pe lângă metoda cu lingurița, mai există câteva soluții simple care fac curățarea mult mai ușoară:

1. Suflă în ou – Înțepați ambele capete ale oului și suflați puternic prin gaura superioară; oul va cădea aproape singur din coajă.

2. Scutură după fierbere – După răcirea ouălor, lăsați puțină apă în oală, puneți capacul și scuturați energic. Cojile se desprind, de regulă, fără efort.

3. Bateți înainte de fierbere – Înțepați partea plată a oului și bateți ușor coaja până apar mici crăpături. Apa pătrunde între membrană și coajă în timpul fierberii, iar oul se decojește mai ușor.

Aplicând aceste trucuri, curățarea ouălor fierte devine mult mai rapidă și mai puțin frustrantă, iar micul dejun sau gustările cu ouă devin mai plăcute, fără coajă lipită sau bucăți sparte. Ouăle vor rămâne întregi, aspectuoase și gata de servit.

Vezi și Cum se curăţă cel mai rapid ouăle fierte. Trucul folosit în marile restaurante!

Vreme de iarnă în octombrie: ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini mari, avertizează ANM
Recomandări
Un obiect unic în descoperirile de până acum pe teritoriul fostei Dacii romane, la Turda: caseta din bronz „cu templu”
Un obiect unic în descoperirile de până acum pe teritoriul fostei Dacii romane, la Turda: caseta din bronz „cu templu”
Filmul „Can You Ever Forgive Me?”, un portret tulburător al singurătății și escrocheriei literare
Filmul „Can You Ever Forgive Me?”, un portret tulburător al singurătății și escrocheriei literare
Moneda de 1 dolar cu chipul lui Trump, realitate confirmată de Trezoreria SUA. Ar fi primul președinte american în viață pe o monedă din 1926 încoace, iar istoria parcă râde de noi
Moneda de 1 dolar cu chipul lui Trump, realitate confirmată de Trezoreria SUA. Ar fi primul președinte american în viață pe o monedă din 1926 încoace, iar istoria parcă râde de noi
Pericolul „workslop”: cum munca generată de AI poate sabota productivitatea
Pericolul „workslop”: cum munca generată de AI poate sabota productivitatea
Plantele și arbuștii pe care trebuie să îi tunzi în octombrie: vor crește mai frumos primăvara
Plantele și arbuștii pe care trebuie să îi tunzi în octombrie: vor crește mai frumos primăvara
Cele mai bune aplicații de desen digital în 2025: 4 opțiuni gratuite pentru a-ți redescoperi creativitatea
Cele mai bune aplicații de desen digital în 2025: 4 opțiuni gratuite pentru a-ți redescoperi creativitatea
Anvelopele de iarnă, subiect de anunț oficial de la RAR. La ce trebuie să fie atenți șoferii pentru a evita amenzi usturătoare
Anvelopele de iarnă, subiect de anunț oficial de la RAR. La ce trebuie să fie atenți șoferii pentru a evita amenzi usturătoare
RAR explică regulile pentru anvelopele „all season”: când trebuie, de fapt, montate cauciucurile de iarnă
RAR explică regulile pentru anvelopele „all season”: când trebuie, de fapt, montate cauciucurile de iarnă
Revista presei
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Mărturisirea făcută de Gabriela Firea în ziua în care primul ei fiu a împlinit 30 de ani. Imagini nemaivăzute, publicate chiar de europarlamentar
Playtech Știri
Horoscop duminică, 5 octombrie 2025. Ziua marilor decizii pentru 4 zodii, cine își schimbă destinul
Playtech Știri
Florile de toamnă sunt în pericol în timpul ploilor abundente. Ce să eviţi să faci în această perioadă, conform experţilor
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...