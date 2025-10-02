Motivul pentru care ouăle albe sunt mai greu de găsit în supermarket decât cele maro, dezvăluit de specialişti

Dacă v-ați oprit vreodată în fața raftului cu ouă din supermarket, probabil v-ați întrebat de ce ouăle albe sunt atât de rare în comparație cu cele maro. În timp ce zeci de ouă maro umplu coșurile de cumpărături, cele albe abia se observă. Curios este că, acum câteva decenii, situația era exact inversă.

De ce există ouă albe și maro

Culoarea cojii oului depinde exclusiv de rasa găinii. Găinile cu penaj alb depun ouă albe, iar cele cu penaj maro produc ouă maro. Nici unele, nici altele nu sunt superioare din punct de vedere nutrițional.

Diferența de dimensiune, unde ouăle maro sunt de obicei mai mari datorită găinilor mai mari, a alimentat ideea că ouăle maro ar fi mai bune. În realitate, calitatea alimentului depinde de prospețime și de modul de creștere al păsărilor, nu de culoarea cojii.

Trecerea la ouăle maro și piața industrială

În anii ’60, ouăle albe erau predominante în fermele industriale. Găinile albe depuneau mai multe ouă, consumau mai puțină hrană și erau mai rentabile.

Ouăle maro, asociate cu mediul rural, erau mai puțin productive și mai costisitoare, dar păstrau imaginea de produs natural, autentic și rustic. Această percepție a permis ouălor maro să câștige popularitate și să fie vândute la prețuri mai mari.

Pe măsură ce cererea pentru ouă maro a crescut, crescătorii au îmbunătățit genetic găinile maro pentru a produce aproape la fel de mult ca cele albe, relatează okdiario.com.

Supermarketurile au început să afișeze exclusiv ouă maro, în timp ce ouăle albe au fost redirecționate către industria alimentară, pentru paste, produse de patiserie sau maioneze. Astfel, ouăle maro au devenit norma, iar cele albe au devenit o raritate.

Cum să alegi ouăle corecte

În prezent, ouăle albe încep să reapară în piețele de cartier sau în magazinele alimentare, fiind prezentate ca un produs neobișnuit. Indiferent de culoare, cel mai important aspect este prospețimea ouălor.

Verificarea datei de consum preferențial și a codului de trasabilitate este esențială: primul număr indică modul de creștere al găinii – 0 ecologic, 1 în aer liber, 2 la sol, 3 în cușcă. De asemenea, este important ca coaja să nu fie spartă sau pătată.

Așadar, alegerea între ouă albe sau maro nu ar trebui să fie dictată de prejudecăți legate de culoare, ci de prospețimea și proveniența lor. Ouăle proaspete, indiferent de culoare, oferă calitatea și siguranța pe care consumatorii o caută cu adevărat.