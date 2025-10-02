Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 15:49
de Badea Violeta

Motivul pentru care ouăle albe sunt mai greu de găsit în supermarket decât cele maro, dezvăluit de specialişti

CHESTII
Motivul pentru care ouăle albe sunt mai greu de găsit în supermarket decât cele maro, dezvăluit de specialişti
De ce ouale albe sunt mai rare pe rafturile supermarketurilor decat cele maro. Sursa foto: Profimedia

Dacă v-ați oprit vreodată în fața raftului cu ouă din supermarket, probabil v-ați întrebat de ce ouăle albe sunt atât de rare în comparație cu cele maro. În timp ce zeci de ouă maro umplu coșurile de cumpărături, cele albe abia se observă. Curios este că, acum câteva decenii, situația era exact inversă.

De ce există ouă albe și maro

Culoarea cojii oului depinde exclusiv de rasa găinii. Găinile cu penaj alb depun ouă albe, iar cele cu penaj maro produc ouă maro. Nici unele, nici altele nu sunt superioare din punct de vedere nutrițional.

Diferența de dimensiune, unde ouăle maro sunt de obicei mai mari datorită găinilor mai mari, a alimentat ideea că ouăle maro ar fi mai bune. În realitate, calitatea alimentului depinde de prospețime și de modul de creștere al păsărilor, nu de culoarea cojii.

Vezi și:
De ce nu mai fac găinile ouă? Cauze şi soluţii
Cum îţi dai seama ce vârstă are o găină? Când face cele mai multe ouă

Trecerea la ouăle maro și piața industrială

În anii ’60, ouăle albe erau predominante în fermele industriale. Găinile albe depuneau mai multe ouă, consumau mai puțină hrană și erau mai rentabile.

Ouăle maro, asociate cu mediul rural, erau mai puțin productive și mai costisitoare, dar păstrau imaginea de produs natural, autentic și rustic. Această percepție a permis ouălor maro să câștige popularitate și să fie vândute la prețuri mai mari.

Pe măsură ce cererea pentru ouă maro a crescut, crescătorii au îmbunătățit genetic găinile maro pentru a produce aproape la fel de mult ca cele albe, relatează okdiario.com.

Supermarketurile au început să afișeze exclusiv ouă maro, în timp ce ouăle albe au fost redirecționate către industria alimentară, pentru paste, produse de patiserie sau maioneze. Astfel, ouăle maro au devenit norma, iar cele albe au devenit o raritate.

Cum să alegi ouăle corecte

În prezent, ouăle albe încep să reapară în piețele de cartier sau în magazinele alimentare, fiind prezentate ca un produs neobișnuit. Indiferent de culoare, cel mai important aspect este prospețimea ouălor.

Verificarea datei de consum preferențial și a codului de trasabilitate este esențială: primul număr indică modul de creștere al găinii – 0 ecologic, 1 în aer liber, 2 la sol, 3 în cușcă. De asemenea, este important ca coaja să nu fie spartă sau pătată.

Așadar, alegerea între ouă albe sau maro nu ar trebui să fie dictată de prejudecăți legate de culoare, ci de prospețimea și proveniența lor. Ouăle proaspete, indiferent de culoare, oferă calitatea și siguranța pe care consumatorii o caută cu adevărat.

Cod roşu de inundaţii. Autorităţile se aşteaptă la ce e mai rău în următoarele ore
Recomandări
Preț mai mic pentru clienții casnici de energie electrică cu un venit de cel mult 3.000 de lei pe lună. Proiect de lege
Preț mai mic pentru clienții casnici de energie electrică cu un venit de cel mult 3.000 de lei pe lună. Proiect de lege
La cât timp se schimbă distribuția? Tot ce trebuie să știi despre costuri și semnele de uzură
La cât timp se schimbă distribuția? Tot ce trebuie să știi despre costuri și semnele de uzură
La ce foloseşte vârful umbrelei? Are un rol esenţial, spun experţii
La ce foloseşte vârful umbrelei? Are un rol esenţial, spun experţii
Îngropat adânc într-o mină din munți, în nordul Italiei, se construiește un mega-centru de date, printre depozite de mere, vin și brânzeturi
Îngropat adânc într-o mină din munți, în nordul Italiei, se construiește un mega-centru de date, printre depozite de mere, vin și brânzeturi
Troianul bancar care terorizează Europa: Mii de telefoane au fost deja compromise de Kleopatra
Troianul bancar care terorizează Europa: Mii de telefoane au fost deja compromise de Kleopatra
Se deschide o nouă fabrică în România: peste 700 de locuri de muncă până în 2028
Se deschide o nouă fabrică în România: peste 700 de locuri de muncă până în 2028
O nouă teorie prezice că universul se va sfârși într-un „mare colaps”. Ce înseamnă asta, de fapt
O nouă teorie prezice că universul se va sfârși într-un „mare colaps”. Ce înseamnă asta, de fapt
Testul de atenţie al lunii octombrie. Găseşte trei bufniţe în 5 secunde
Testul de atenţie al lunii octombrie. Găseşte trei bufniţe în 5 secunde
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur
Playtech Știri
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Playtech Știri
Cu ce se ocupă socrii Andreei Popescu? Părinţii lui Rareş Cojoc au o avere impresionantă. Fosta dansatoare a semnat contract prenupţial: „A fost ceva corect”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...