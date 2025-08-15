O femeie a aşteptat 25 de ani să deschidă cadoul de nuntă de la domnişoara de onoare. A emoţionat-o pe loc când a văzut ce era în cutie

Pentru 25 de ani, o cutie mică a rămas neatinsă pe un raft din dulap, călătorind din oraș în oraș și chiar peste mări, așteptând o singură zi. Carri Anne, din Statele Unite, a primit acest cadou în anul 2000, înaintea nunții, de la domnișoara sa de onoare. Pe cutie era lipită o etichetă scrisă de mână: „Nu deschide până la 29 iulie 2025”. Deși tentația de a arunca o privire a fost mare de-a lungul anilor, a respectat dorința prietenei sale și a păstrat cutia sigilată până în ziua aniversării a 25 de ani de căsnicie.

Cutia care a însoțit-o printr-o viață întreagă

Cadoul, sigilat cu bandă medicală, a trecut prin numeroase mutări, inclusiv în Europa și Caraibe, alături de familia lui Carri Anne. Soțul ei fiind în armată, au locuit în mai multe state americane și în străinătate. De fiecare dată, cutia era împachetată cu grijă, apoi pusă la loc pe raftul dulapului.

„Am știut de ea 25 de ani și m-am uitat la ea mult timp”, povestește Carri Anne, potrivit PEOPLE. „29 iulie este aniversarea mea, așa că data mi-a rămas mereu în minte.”

Momentul deschiderii, împărtășit pe TikTok

În această vară, când fiica ei i-a amintit că aniversarea se apropie, Carri Anne a decis că a venit timpul să afle ce ascunde cutia. La îndemnul copiilor, a filmat momentul și l-a postat pe TikTok.

„Sunt nouă pe TikTok, dar copiii m-au convins să o fac”, spune ea.

Clipul a devenit rapid viral.

În timp ce tăia banda, Carri Anne se simțea tot mai emoționată.

„Eram foarte nervoasă, mai ales după ce clipul a început să fie văzut de atât de mulți oameni”, recunoaște ea.

O surpriză încărcată de amintiri

În interior, nu a găsit un obiect, ci mai multe cartonașe cu mesaje scrise în anul 2000. La început, a crezut că toate sunt scrise de prietena ei, dar apoi a observat schimbări în scris. A recunoscut rândurile surorii sale, apoi pe cele scrise de mama ei.

„A fost un moment foarte special”, spune Carri Anne.

Mama ei a murit în urmă cu opt ani, ceea ce a făcut descoperirea cu atât mai emoționantă.

Cartonașele erau mici „instantanee” ale vremii: glume despre scandalul Monica Lewinsky, discuții despre echipa Green Bay Packers, tendințe de modă precum pantalonii evazați și nostalgia anilor ’70. Mulți menționau temerile legate de trecerea în noul mileniu și ideea că „lumea se va opri” din cauza computerelor.

O tradiție de familie

Descoperirea a inspirat-o pe familie să continue ideea.

„Soțul și copiii mei au spus să folosim aceeași cutie, să tăiem 2025 și să scriem 2050”, povestește Carri Anne.

Planul este să o deschidă la aniversarea de 50 de ani de căsătorie, dacă vor fi împreună și atunci. Copiii sunt încântați și spun că ar putea duce mai departe tradiția.

Reacții din întreaga lume

Povestea a emoționat mii de oameni online. Mulți au mărturisit că i-a făcut să lăcrimeze gândindu-se la scrisul de mână al celor dragi care nu mai sunt.

„Comentariile care m-au atins cel mai mult au fost cele despre cât de special e să ai ceva scris de cineva pe care îl iubești și l-ai pierdut”, spune ea.

Mesaje au venit chiar și din străinătate.

„Studentul fratelui meu din Indonezia a văzut clipul”, povestește ea.

O prietenie care durează

Domnișoara de onoare care i-a oferit cutia este prietena ei din clasa a șaptea. Au fost apropiate în liceu și s-au susținut reciproc de-a lungul vieții.

„Ea mereu dădea cadouri personalizate”, spune Carri Anne.

Lecția dintr-o cutie

Privind înapoi, femeia crede că darul nu a fost doar despre anul 2000, ci despre oamenii care i-au umplut viața.

„Momentele sunt atât de prețioase și nu știi ce urmează să se întâmple”, spune ea.

Acum, cutia este din nou sigilată, așteptând anul 2050. Pentru Carri Anne, este un simbol al faptului că micile gesturi pot deveni cele mai prețioase amintiri.