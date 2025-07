Mihai Mitoșeru, prima aniversare alături de iubita lui. La 50 de ani își dorește să fie tată: „Am fugit toată viața de copil”. EXCLUSIV

Mihai Mitoșeru își va serba ziua de naștere pe 5 iulie și, pentru prima dată în șase ani, nu o va mai face în calitate de burlac. Iubita lui, Alexandra, i-a oferit cel mai frumos cadou: s-a mutat în România pentru el. Împreună, vor sărbători cei 50 de ani ai prezentatorului, care, de altfel, are deja planuri serioase pentru viitor.

Pe 5 iulie 2025, Mihai Mitoșeru marchează cinci decenii de viață. În 50 de ani, prezentatorul a bifat cam tot ce se putea: și-a construit o carieră de succes, a iubit, a suferit, a divorțat și s-a maturizat. Iar acum este gata să treacă la o nouă etapă.

Din ianuarie, viața lui s-a schimbat complet, odată cu apariția Alexandrei. Deși își pierduse speranța că va mai iubi vreodată — mai ales că, în cei șase ani de la divorțul de Noemi, nu a avut nicio relație serioasă și nu a întâlnit persoana potrivită — a învățat, din nou, să trăiască în doi.

Totul a început cu vizite mai scurte sau mai lungi, pentru că Alexandra locuia la Roma când s-au cunoscut. În cele din urmă, au decis să se mute împreună, în București. Astfel, sâmbătă va fi prima aniversare pe care o petrece alături de persoana iubită.

Mihai Mitoșeru a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech, că ziua de naștere va fi dedicată relaxării. O va petrece alături de iubita și mama lui, urmând ca, în perioada următoare, să sărbătorească și cu gașca de prieteni.

Alexandra a fost primită cu brațele deschise de Camelia Mitoșeru. Mama prezentatorului se bucură pentru fericirea fiului ei și vorbește zilnic la telefon. La rândul său, Mihai a trecut testul soacrei.

Schimbarea prefixului vine pentru Mihai Mitoșeru la pachet cu multe schimbări, dar toate pozitive. Prezentatorul are planuri serioase de viitor. Și ,după ce a amânat mult timp ideea de a deveni tată, acum se simte pregătit.

A mărturisit că a avut deja aceste discuții cu Alexandra, așa cum, spune el, este firesc în orice cuplu. Deși amândoi au mai fost căsătoriți în trecut, nu exclud posibilitatea de a deveni soț și soție, însă și-ar dori ca evenimentul să fie unul restrâns.

„Totul e frumos. Schimbări frumoase și, până la urmă, normale. Că așa ar trebui să fie o viață normală. O viață în doi, o viață frumoasă. Să împarți cu omul de lângă tine bucuriile, problemele, tot ce se poate.

Am fugit toată viața de copil, că am avut finuți, nepoți, am văzut cât de greu e. Și să fiu sincer, am cam fugit, da. Nu cred că mai e cazul. Am vorbit și despre asta, că le vorbești pe toate. Amândoi am fost căsătoriți, am divorțat. Parcă nu am fost ce chiar acum, nuntă cu 200 de mii de oameni, cum am mai făcut-o.

Dar, cine știe? Parcă mă văd, așa nu știu, într-o curte cu iarbă, cu prieteni apropiați, dacă… Dar bineînțeles că ne gândim și la copil. Normal că mi-aș dori băiat, ca orice bărbat puternic, în ghilimele, îmi doresc băiat, că-i mai ușor. Cu siguranță o să am fată, ca să-mi fie foarte greu. Orice o să fie, o să fie copilul nostru și, Doamne ajută, o să fiu fericit”, a dezvăluit Mihai Mitoșeru.