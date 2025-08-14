Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 14:41
de Badea Violeta

Actualitate
Una dintre cele mai vechi companii din România își închide porțile. Povestea sa se încheie după decenii de activitate
O celebra companie din Romania isi opreste activitatea. Sursa foto: Profimedia

O companie cu peste un secol de tradiție în producția de armături și robinetărie își închide oficial porțile după mai bine de 124 de ani de activitate. Înființată în 1884 și devenită lider pe piața internă, aceasta a demarat procedurile pentru votarea dizolvării și inițierea lichidării, ca urmare a reducerii activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social.

Una dintre cele mai longevive firme din România spune adio pieței

Armătura S.A. se închide oficial. Istoria acestei firme a început în 1884. Atunci, a fost înființată prima companie producătoare de articole de robinetărie din România, oferind armături pentru gaz, apă și abur.

Distincțiile nu au întârziat să apară: Diplomă Comemorativă a Expoziției Universale Paris 1889, Diplomă de Onoare și Medalia de Aur a Expoziției Industriale Iași 1923 și Medalia de Aur la Expoziția Târg a Industriei Românești București 1934.

În același an, compania a primit Brevetul Regal de Invenție pentru ”Robinetul cu închidere prin bilă”, o inovație mondială în domeniu. În perioada interbelică și postbelică, Armătura a integrat alte două societăți cu profil similar, Ravag și Fermeta, iar împreună cu Parcomet, acestea au format baza Armătura S.A., cu sediul în Cluj-Napoca.

Între 1949 și 1960, Armătura a rămas singurul producător de armături pentru instalații sanitare din România. De-a lungul anilor ’70, compania și-a extins relațiile comerciale în Europa, America și Asia. Privatizarea a fost finalizată în 1996, iar din 1997 societatea este cotată la Bursa de Valori București, sub simbolul ARM.

Închiderea activității și declinul final

Din 2020, Armătura și-a închis activitatea operațională, iar veniturile companiei au fost susținute doar prin vânzarea de produse reziduale și active rămase, precum și printr-un contract de subînchiriere, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Începând cu acel an, o mare parte din active au fost vândute, iar majoritatea angajaților au fost disponibilizați, rămânând doar 6 angajați la sfârșitul anului 2024.

”Compania a lansat procedurile pentru votarea dizolvării și inițierea procedurii de lichidare, ca urmare a diminuării activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social”, se arată în documentele oficiale.

Armătura S.A. a fost parte a grupului austriac Herz Armaturen și a reprezentat, timp de mai multe decenii, un reper al industriei românești în domeniul armăturilor și robinetăriei.

Moștenirea lăsată

Cu o tradiție de peste un secol și recunoaștere internațională, Armătura S.A. a marcat istoria industriei românești, devenind unul dintre cei mai mari producători din Europa de Sud-Est.

În ciuda închiderii oficiale, compania rămâne un simbol al inovației și al calității în domeniul armăturilor, lăsând în urmă o moștenire industrială de necontestat pentru România și pentru piața europeană.

