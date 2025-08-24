O bancă din România dispare, anunţul a fost făcut oficial. Clienţii au primit deja mesajul de înştiinţare

Clienții First Bank, fosta Piraeus Bank, au primit notificarea oficială privind schimbarea prin care instituția își încetează existența ca entitate separată pe piața locală. În urma fuziunii, banca va fi absorbită de Intesa Sanpaolo România, parte a unuia dintre cele mai mari grupuri bancare europene. Tranzacția marchează o etapă importantă pentru sectorul financiar din România.

Fuziunea dintre First Bank și Intesa Sanpaolo România

Mesajul transmis clienților anunță în mod oficial finalizarea procesului: ”Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând cu data de 31.10.2025, First Bank S.A. (denumită în continuare First Bank) fuzionează cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. (denumită în continuare Intesa Sanpaolo România)”.

Notificarea a ajuns atât la clienții First Bank, cât și la cei ai Intesa Sanpaolo, ambele rețele urmând să se unească sub același brand. Conform reprezentanților, această schimbare este parte a procesului de integrare în Grupul Intesa Sanpaolo, început încă din luna mai 2024, atunci când tranzacția de preluare a fost oficializată.

Mesajul transmis clienților

Reprezentanții instituției italiene au subliniat că fuziunea aduce beneficii pentru toți cei care au conturi active: ”Fuziunea marchează un pas important în evoluția parteneriatului nostru, care pune în centrul activității sale nevoile dumneavoastră actuale.

First Bank se alătură unei rețele bancare europene de încredere, pentru a vă oferi servicii la standarde înalte. Nu este doar o schimbare de nume, scopul nostru este de a vă susține în fiecare decizie financiară importantă și de a vă oferi produsele bancare de care aveți nevoie.

Cu o prezență internațională în 40 de țări, Grupul Intesa Sanpaolo deservește 21,5 milioane de clienți și este recunoscut pentru inovație, stabilitate și servicii de top. Aceeași expertiză și deschidere către clienți se va regăsi și în România.”

Astfel, clienții First Bank vor continua să-și deruleze activitățile bancare prin rețeaua Intesa Sanpaolo, care își consolidează prezența în România.

Decizia Consiliului Concurenței

Tranzacția a primit avizul Consiliului Concurenței în mai 2024, instituția confirmând atunci că operațiunea nu ridică probleme de compatibilitate cu un mediu concurențial normal.

”În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.”

First Bank era activă pe piața locală printr-o rețea de 40 de sucursale, oferind servicii atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Prin această fuziune, Intesa Sanpaolo România își extinde semnificativ portofoliul și devine unul dintre principalii jucători din sistemul bancar românesc.

