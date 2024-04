Primul faliment al unei bănci din Statele Unite în acest an

Corporația Federală pentru Asigurările Depozitelor (FDIC) a anunțat vineri că Republic First Bank a fost închisă de reglementatorii statului Pennsylvania, marcând primul faliment bancar din Statele Unite ale Americii în acest an. Banca cu sediul în Philadelphia, cunoscută sub numele comercial de Republic Bank, a fost preluată de FDIC, care a intermediat un acord cu Fulton Bank, National Association din Lancaster, Pennsylvania. Acest acord prevede preluarea majorității depozitelor și achiziția aproape totală a activelor de către Fulton Bank, notează CNN.

Republic Bank avea active totale de aproximativ 6 miliarde de dolari și depozite totale de 4 miliarde de dolari la sfârșitul lunii ianuarie, conform datelor FDIC. Comparativ cu falimentele bancare regionale care au zguduit lumea financiară anul trecut, Republic Bank este considerată o bancă mult mai mică. De exemplu, Silicon Valley Bank dispunea de aproximativ 209 miliarde de dolari în active la sfârșitul anului 2022 și a colapsat în martie 2023.

FDIC a informat că cele 32 de sucursale ale Republic Bank din New Jersey, Pennsylvania și New York se vor redeschide sub egida Fulton Bank, începând cu sâmbătă (pentru sucursalele cu program normal în zi de sâmbătă) sau luni, în timpul orelor normale de lucru. Clienții care aveau depozite la Republic Bank vor deveni automat depozitari la Fulton Bank. Asigurarea depozitelor oferită de FDIC acoperă sume de până la 250.000 de dolari per deponent.

Mai devreme în această săptămână, Bloomberg a relatat că FDIC a căutat cumpărători pentru această bancă regională. Republic Bank este prima bancă care a eșuat în Statele Unite de la falimentul Citizens Bank din Sac City, Iowa, în noiembrie 2023.

Este important de menționat că Republic First Bank este o entitate separată de First Republic Bank, o bancă comercială cu sediul în San Francisco, care a fost închisă în mai 2023. Majoritatea activelor acesteia au fost vândute către JPMorgan Chase.

Colapsul acestei bănci vine într-un moment dificil pentru băncile regionale, când ratele dobânzilor ridicate au afectat industria dependentă de credit. Prăbușirea Silicon Valley Bank a declanșat o criză mai largă anul trecut, urmată de falimentul Signature Bank și, la câteva săptămâni distanță, de cel al First Republic Bank. În total, cinci bănci au falimentat în 2023, conform FDIC.

Recent, New York Community Bank a experimentat fluctuații dramatice ale prețului acțiunilor după ce clienții au început să-și retragă numerarul din această bancă regională, urmare a identificării unei „slăbiciuni materiale” în controalele companiei. Banca a primit o linie de viață sub formă de investiție în capital de 1 miliard de dolari de la investitori, inclusiv de la firma fostului Secretar al Trezoreriei, Steven Mnuchin, Liberty Strategic Capital, în martie.