Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Numărarea voturilor s-a încheiat. Rezultate finale UPDATE
29 sept. 2025 | 14:50
de Badea Violeta

O artistă de circ de 27 de ani a murit în timpul spectacolului, sub privirile publicului

ACTUALITATE
O artistă de circ de 27 de ani a murit în timpul spectacolului, sub privirile publicului
3imagini
O artista de circ de 27 de ani si-a pierdut viata in timpul unui spectacol. Sursa foto: Instagram

Tragedie la un circ din Germania de Est. Marina Barceló, o acrobată spaniolă de 27 de ani, și-a pierdut viața în timpul unei reprezentații la Bautzen, în fața a zeci de spectatori. Incidentul a șocat atât publicul, cât și colegii artistei, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă a accidentului.

Cascadorie fatală în timpul unui număr solo

Potrivit presei germane, Marina Barceló executa o cascadorie îndrăzneață la trapez, sâmbătă seara, în jurul orei 17:45, într-un cort al Circului Paul Busch din Bautzen, Germania de Est. Acrobata spaniolă a căzut de la cinci metri înălțime de pe un leagăn de trapez, în timpul unui spectacol solo.

Poliția și serviciile de urgență s-au deplasat rapid la fața locului, însă rănile suferite au fost fatale, iar tânăra a murit pe loc. Aproximativ 100 de persoane, printre care multe familii cu copii, asistau la spectacol în momentul tragediei.

”Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat”

Incidentul a produs un șoc puternic atât în rândul publicului, cât și al personalului circului. Un angajat al Circului Paul Busch a declarat pentru Bild: ”Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat”.

Organizatorii au anulat toate spectacolele programate după accident, iar spectatorilor traumatizați li s-a oferit sprijin specializat în interiorul cortului.

Potrivit autorităților locale, circul colabora deja cu echipe de intervenție pentru a gestiona consecințele psihologice ale tragediei asupra celor prezenți.

Vezi și Al șaptelea copil a murit din cauza bacteriei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași!

Ipoteze privind cauzele accidentului

Circumstanțele exacte ale căderii rămân neclare. Ralf Huppertz, șeful asociației de circuri din Germania, a speculat că Marina ar fi putut suferi o problemă de sănătate în timpul numărului.

El a declarat pentru sursa menționată mai sus: ”Este neobișnuit ca o artistă bine antrenată precum Marina să nu supraviețuiască unei căzături de la doar cinci metri. Poate că a amețit la trapez”.

Poliția a confirmat că artista nu folosise o frânghie de siguranță, dar a precizat că nu era obligată prin lege să o facă. Ancheta autorităților va trebui să stabilească dacă a existat o defecțiune tehnică, un gest imprudent sau o problemă medicală bruscă.

Moartea Marinei Barceló readuce puternic în atenție riscurile reale și constante la care sunt supuși artiștii de circ, chiar și atunci când sunt extrem de bine pregătiți.

Comunitatea artistică din Germania și din Spania a transmis mesaje de condoleanțe familiei și colegilor tinerei acrobate, iar cazul este tratat ca un accident tragic petrecut în timpul exercitării profesiei.

Vezi și A murit jurnalistul Alex Revenco. Presa din România e în doliu!

Cod roșu de ploi în Spania. Valencia, Castellon și Tarragona sub „pericol extraordinar” de inundații
Recomandări
Veste bună pentru românii cu buletin electronic: aplicația care citește datele de domiciliu e din nou activă
Veste bună pentru românii cu buletin electronic: aplicația care citește datele de domiciliu e din nou activă
Doi adolescenți olandezi arestați pentru tentativă de spionaj cibernetic în favoarea Rusiei
Doi adolescenți olandezi arestați pentru tentativă de spionaj cibernetic în favoarea Rusiei
Primul mesaj transmis de Maia Sandu după victoria în alegeri: „Ne-am protejat țara”
Primul mesaj transmis de Maia Sandu după victoria în alegeri: „Ne-am protejat țara”
Ce se întâmplă dacă vinzi casa fără să faci succesiunea. Poți pierde dreptul de proprietate?
Ce se întâmplă dacă vinzi casa fără să faci succesiunea. Poți pierde dreptul de proprietate?
Nicușor Dan felicită Republica Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!”. Reacția lui Zelenski
Nicușor Dan felicită Republica Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!”. Reacția lui Zelenski
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Alegeri la Chișinău. Emmanuel Macron, mesaj în română pentru moldoveni, după victoria pro-europeană
Alegeri la Chișinău. Emmanuel Macron, mesaj în română pentru moldoveni, după victoria pro-europeană
Topul orașelor din România unde ieșitul la restaurant te costă cel mai mult. Brașovul, campion la prețul cafelei
Topul orașelor din România unde ieșitul la restaurant te costă cel mai mult. Brașovul, campion la prețul cafelei
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...