O artistă de circ de 27 de ani a murit în timpul spectacolului, sub privirile publicului

Tragedie la un circ din Germania de Est. Marina Barceló, o acrobată spaniolă de 27 de ani, și-a pierdut viața în timpul unei reprezentații la Bautzen, în fața a zeci de spectatori. Incidentul a șocat atât publicul, cât și colegii artistei, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă a accidentului.

Cascadorie fatală în timpul unui număr solo

Potrivit presei germane, Marina Barceló executa o cascadorie îndrăzneață la trapez, sâmbătă seara, în jurul orei 17:45, într-un cort al Circului Paul Busch din Bautzen, Germania de Est. Acrobata spaniolă a căzut de la cinci metri înălțime de pe un leagăn de trapez, în timpul unui spectacol solo.

Poliția și serviciile de urgență s-au deplasat rapid la fața locului, însă rănile suferite au fost fatale, iar tânăra a murit pe loc. Aproximativ 100 de persoane, printre care multe familii cu copii, asistau la spectacol în momentul tragediei.

”Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat”

Incidentul a produs un șoc puternic atât în rândul publicului, cât și al personalului circului. Un angajat al Circului Paul Busch a declarat pentru Bild: ”Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat”.

Organizatorii au anulat toate spectacolele programate după accident, iar spectatorilor traumatizați li s-a oferit sprijin specializat în interiorul cortului.

Potrivit autorităților locale, circul colabora deja cu echipe de intervenție pentru a gestiona consecințele psihologice ale tragediei asupra celor prezenți.

Ipoteze privind cauzele accidentului

Circumstanțele exacte ale căderii rămân neclare. Ralf Huppertz, șeful asociației de circuri din Germania, a speculat că Marina ar fi putut suferi o problemă de sănătate în timpul numărului.

El a declarat pentru sursa menționată mai sus: ”Este neobișnuit ca o artistă bine antrenată precum Marina să nu supraviețuiască unei căzături de la doar cinci metri. Poate că a amețit la trapez”.

Poliția a confirmat că artista nu folosise o frânghie de siguranță, dar a precizat că nu era obligată prin lege să o facă. Ancheta autorităților va trebui să stabilească dacă a existat o defecțiune tehnică, un gest imprudent sau o problemă medicală bruscă.

Moartea Marinei Barceló readuce puternic în atenție riscurile reale și constante la care sunt supuși artiștii de circ, chiar și atunci când sunt extrem de bine pregătiți.

Comunitatea artistică din Germania și din Spania a transmis mesaje de condoleanțe familiei și colegilor tinerei acrobate, iar cazul este tratat ca un accident tragic petrecut în timpul exercitării profesiei.

