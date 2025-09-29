Al șaptelea copil a murit din cauza bacteriei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași

Situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași se complică. Un nou deces a fost confirmat de surse medicale, ceea ce ridică bilanțul negru la șapte copii morți în urma infecțiilor cu bacteria Serratia Marcescens. Autoritățile au demarat o anchetă epidemiologică, pentru a stabili cauzele tragediilor.

A șaptea victimă la Spitalul Sfânta Maria

Încă un copil infectat cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul Sfânta Maria din Iași și transferat ulterior la Spitalul Grigore Alexandrescu din București ar fi decedat luni dimineață, potrivit surselor medicale. Între timp, ancheta de la Iași continuă, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat în urma unui control că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.

Managerul interimar al spitalului, dr. Cătălina Ionescu, a afirmat vineri că, deși ancheta epidemiologică este în desfășurare, sursa exactă a infecției nu a fost încă identificată.

„Suntem cu toate măsurile şi controalele pe secţia de ATI. S-au luat culturi. Întrucât această Serratia există în medii umede, am luat culturi şi din soluţiile care sunt sterile, am luat culturi şi din produse de sânge. Am căutat orice cauză sau orice sursă sau rezervor care poate determina această infecţie. Nu am depistat sursa, dar toate culturile pe care le-am luat – de pe suprafeţe, din apă, din ventilaţie, de pe mâinile personalului, din scurgeri, din soluţii sterile, toate, până la acest moment, au ieşit negative. Mai avem încă culturi în lucru”, a explicat medicul.

Personal medical verificat parțial

Până în prezent, testările s-au realizat doar pe o parte dintre angajații secției ATI, din cauza numărului mare de cadre și a capacității limitate a laboratorului.

„Până la acest moment nu a fost încă tot personalul testat. Sunt analize etapizate pentru că personalul din ATI e numeros. Nu am putut să testez tot personalul într-o singură zi, pentru că aş bloca laboratorul spitalului şi nu ar mai putea face celelalte analize la pacienţi. Dar personalul, ce s-a testat până acum, a ieşit negativ”, a precizat dr. Cătălina Ionescu.

Declarațiile acesteia vin în contextul în care părinții și opinia publică cer mai multă transparență și măsuri urgente pentru a opri răspândirea infecțiilor nosocomiale, adesea greu de controlat în secțiile de terapie intensivă.

Acest tip de bacterie este cunoscut pentru rezistența crescută la antibiotice și pentru faptul că se poate dezvolta în medii umede, inclusiv în echipamente medicale, soluții sterile sau sisteme de ventilație, ceea ce complică și mai mult identificarea sursei.

Inspectoratul Județean de Poliție Iași a anunțat că s-a autosesizat după apariția informațiilor despre cele șase decese anterioare de la secția ATI a spitalului. „Până în acest moment nu a fost făcută nicio reclamaţie oficială privind cazurile de deces de la Spitalul ‘Sf Maria’”, au transmis reprezentanții IPJ.

În paralel, Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică pentru a verifica existența unui posibil focar de infecții asociate asistenței medicale. Notificarea a venit chiar din partea spitalului, care a sesizat autoritățile după primele cazuri confirmate.