Nvidia scrie istorie: prima companie din lume care ajunge la o valoare de piață de 5.000 de miliarde de dolari

Nvidia a devenit prima companie din lume care atinge pragul de 5.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră, pe fondul cererii explozive pentru cipuri dedicate inteligenței artificiale. Saltul confirmă tranziția producătorului american din zona GPU-urilor „de nișă” către rolul de furnizor-cheie al infrastructurii AI.

Creșterea s-a sprijinit pe comenzi tot mai mari din partea marilor platforme AI și a companiilor cloud, dar și pe extinderea parteneriatelor din ecosistem. Investitorii mizează că valul de investiții în AI va susține veniturile și în anii următori, scrie BBC.

Ce înseamnă pragul de 5.000 de miliarde

Capitalizarea de 5.000 de miliarde plasează Nvidia peste toate celelalte companii listate, consolidând-o drept principalul beneficiar al „febrei” AI. Pentru comparație, compania trecuse pentru prima dată de 1.000 de miliarde în 2023 și a atins 4.000 de miliarde în urmă cu doar câteva luni — un ritm rar întâlnit pe piețe.

Recordul reflectă și așteptări mari: investitorii anticipează comenzi consistente pentru noua generație de platforme AI și o cerere solidă din partea clienților care construiesc centre de date specializate.

Entuziasm, dar și semne de prudență

Avansul spectaculos reaprinde, totuși, discuțiile despre evaluări. O parte dintre analiști avertizează că piața ar putea supraevalua cât de repede se vor materializa unele promisiuni comerciale ale AI. În paralel, rămân riscuri legate de reglementare, concurență și acces la anumite piețe-cheie.

Pentru Nvidia, miza imediată este să livreze la timp noua generație de cipuri și să-și susțină lanțul de aprovizionare, în timp ce clienții finali transformă investițiile în aplicații scalabile. Dacă cererea rămâne robustă, compania își poate menține statutul de „motor” al raliului AI; dacă ritmul încetinește, volatilitatea ar putea crește.

Pentru piața tech, momentul marchează un nou reper într-un ciclu dominat de inteligența artificială — atât prin oportunități de creștere, cât și prin nevoia de a separa entuziasmul de execuția efectivă.