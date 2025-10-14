Nvidia lansează curând „supercomputerul personal” pentru AI: DGX Spark promite puterea unui centru de date pe biroul tău

Nvidia lansează în această săptămână DGX Spark, un mini-supercomputer pentru AI capabil să ruleze modele complexe, dar suficient de mic pentru a încăpea pe un birou obișnuit.

Un supercomputer compact, dar extrem de puternic

Nvidia a anunțat că DGX Spark, prezentat anterior sub numele „Digits”, va fi disponibil pentru comandă online începând de 15 octombrie 2025, direct de pe nvidia.com și prin intermediul partenerilor săi comerciali din SUA, scrie The Verge.

Compania promite o putere de procesare comparabilă cu cea a infrastructurilor din centrele de date, dar într-un format compact, destinat cercetătorilor, studenților și dezvoltatorilor independenți.

Prețul de lansare este de 3.999 de dolari, potrivit datelor recente din comunicatul oficial, mai mare decât suma de 3.000 de dolari anunțată la începutul anului.

Printre partenerii Nvidia se numără producători precum Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo și MSI, fiecare urmând să lanseze propria versiune personalizată a dispozitivului.

„Așezarea unui supercomputer AI pe biroul fiecărui cercetător și student înseamnă democratizarea accesului la inovație”, a declarat Jensen Huang, CEO Nvidia, în cadrul prezentării prototipului la CES 2025.

Performanță de nivel profesional într-un format de birou

DGX Spark este echipat cu supercipul Nvidia GB10 Grace Blackwell, 128 GB de memorie unificată și până la 4 TB de stocare NVMe SSD.

Dispozitivul atinge o performanță de un petaflop, adică un milion de miliarde de operații pe secundă, și poate gestiona modele AI cu până la 200 de miliarde de parametri.

Cu toate acestea, dimensiunea compactă rămâne una dintre principalele sale atracții: Spark se conectează la o priză obișnuită și încape cu ușurință pe un birou.

Nvidia îl descrie drept „cel mai mic supercomputer AI din lume”, conceput pentru a aduce puterea calculului avansat mai aproape de utilizatorii individuali.

Pe lângă varianta standard, Nvidia pregătește și o versiune mai puternică, numită Station, însă compania nu a oferit încă detalii despre data lansării acesteia.

O nouă etapă în democratizarea AI

Prin lansarea DGX Spark, Nvidia vizează extinderea accesului la infrastructuri de calcul avansate, un domeniu dominat până acum de marile companii și centre de cercetare.

Dispozitivul ar putea deveni un instrument esențial pentru laboratoare universitare, startupuri din domeniul AI și dezvoltatori care nu dispun de resursele financiare necesare pentru servere dedicate.

Lansarea Spark marchează o nouă etapă în strategia Nvidia de a face tehnologia AI mai accesibilă, într-un moment în care cererea pentru putere de procesare dedicată modelelor de inteligență artificială atinge cote record la nivel global.