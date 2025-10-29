Nvidia, atac la Tesla: împreună cu Uber intră în cursa robotaxi și țintesc 100.000 de vehicule până în 2027

Nvidia a anunțat un parteneriat cu Uber pentru a dezvolta și opera o flotă de până la 100.000 de robotaxi și vehicule autonome de livrare, cu primele implementări programate începând din 2027. Anunțul a fost făcut la conferința de inteligență artificială a companiei din Washington, D.C., și marchează intrarea oficială a producătorului de cipuri în „liga mare” a serviciilor comerciale de mobilitate autonomă.

În termeni practici, proiectul combină platformele hardware–software pentru conducere autonomă ale Nvidia cu infrastructura de cerere–ofertă, plăți și logistică a Uber. Pe lângă flotă, cele două companii pregătesc și o „fabrică de date” pentru a colecta, curăța și antrena la scară mare modelele AI necesare autonomiei de nivel înalt. Contextul este unul extrem de competitiv, cu Tesla și Waymo deja vizibile în peisaj, iar Nvidia–Uber mizează pe scalare rapidă și pe parteneriate auto dedicate, notează Euronews.com.

Ce anunță concret parteneriatul

Nvidia și Uber vizează o flotă mixtă: robotaxi pentru pasageri și vehicule autonome pentru livrări la ultimul kilometru. Ținta numerica – 100.000 de unități – este orientativă pentru capacitatea maximă a programului și depinde de ritmul de certificare, producție și omologare în diferite piețe. Startul operațiunilor este planificat pentru 2027, cu lansări etapizate pe teritorii unde cadrul legislativ și infrastructura permit circulația în condiții de siguranță.

Important: Nvidia și Uber nu vor construi mașinile propriu-zise. Asamblarea și integrarea pe platforme auto cad în sarcina unor parteneri precum Stellantis, Mercedes-Benz și Lucid Motors. În această arhitectură, Nvidia furnizează „creierul” (calculatoare, senzori integrați, stack software), iar Uber pune la dispoziție rețeaua sa globală de mobilitate și instrumentele de orchestrare operațională.

Tehnologia din spate și nivelul de automatizare

Flota va utiliza calculatoare auto din familia Nvidia Drive (AGX/Hyperion 10), proiectate să susțină funcții de automatizare de nivel 4. Practic, asta înseamnă conducere autonomă completă în zone și condiții bine definite (ODD – Operational Design Domain), cu intervenție umană minimă și proceduri prestabilite de oprire în siguranță. Este o treaptă peste ceea ce operează în prezent majoritatea serviciilor pilot (nivel 3 condiționat), însă rămâne dependentă de geofencing și hărți de înaltă definiție.

Pachetul senzorial include camere 360°, radare și lidar, cu redundanțe pe lanțul de percepție și fuziune de senzori pentru a crea un „cocon” de siguranță. Nvidia subliniază filosofia „fail-operational”: dacă un senzor sau un calculator dă eroare, sistemul degradează grațios funcțiile și aduce vehiculul în siguranță la o oprire controlată. „Fabrica de date” comună cu Uber este esențială pentru a rafina continuu modelele de percepție, predicție și planificare, întrucât autonomia scalabilă se bazează pe volum și diversitate de scenarii reale.

Contextul competiției și provocările din teren

Cursa pentru robotaxi se încinge. Tesla promite o rețea proprie bazată pe flota existentă, în timp ce Waymo extinde gradual zonele geofencate. Avantajul Nvidia–Uber este complementaritatea: Nvidia are portofoliu matur de hardware și AI pentru auto, iar Uber are cerere, rutare și o bază globală de utilizatori. În teorie, combinația poate accelera trecerea de la proiecte pilot la operațiuni comerciale de anvergură.

Pe teren, însă, provocările țin de reglementare, acceptanță publică, condiții meteorologice variate și complexitatea adaptării în orașe diferite. Homologările pentru nivel 4 diferă de la o jurisdicție la alta, iar „calibrarea” sistemelor la specificul local (de la semnalizare până la comportamente de trafic) va cere timp și date. În plus, economia robotaxi este sensibilă la costul hardware-ului (în special lidar/compute) și la mentenanță; abia odată cu scăderea acestor costuri modelul de business se poate dovedi robust pe scară largă.

Ce urmează până în 2027

Următorii doi ani vor fi despre testare extinsă, parteneriate cu municipalități, definirea zonelor operaționale și integrarea flotei partenerilor auto. Dacă jaloanele tehnice și de reglementare sunt atinse, primele servicii comerciale vor apărea treptat în orașe „prietenoase” cu autonomia, urmând extinderi în funcție de performanță și de feedbackul utilizatorilor. Pentru pasageri, miza este un serviciu disponibil 24/7, cu timpi de așteptare mai mici; pentru companii, o platformă de livrare mai predictibilă și scalabilă.

Dincolo de comparațiile cu Tesla sau Waymo, anunțul marchează consolidarea unei teze din industrie: autonomia comercială nu va veni dintr-un singur „salt”, ci din alianțe între furnizori de tehnologie, producători auto și platforme cu acces la cerere reală. Iar Nvidia–Uber își revendică, prin acest parteneriat, un loc în prima linie a transformării.