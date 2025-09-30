Noul trailer pentru jocul video Battlefield 6, ironie fină pentru rivalul Call of Duty. Ce vedete apar în clip?

Ultima ora
Electronic Arts a dat startul campaniei de promovare pentru Battlefield 6, alegând o strategie îndrăzneață: o reclamă live-action care ironizează în mod clar stilul bine-cunoscut al rivalului Call of Duty.

Lansat în weekendul trecut, trailerul a atras rapid atenția comunității de jucători prin mesajul său tranșant: noul Battlefield își reafirmă identitatea ca un shooter militar autentic, departe de direcția mai „spectaculoasă” adoptată de competiție.

Trailer cu vedete și o schimbare bruscă de ton

Clipul începe într-un mod familiar fanilor Call of Duty, amintind de reclamele pline de celebrități lansate de Activision în trecut.

În locul lor, apar nume precum actorul Zac Efron, jucătorul de baschet Jimmy Butler, cântărețul country Morgan Wallen și luptătorul UFC Paddy Pimblett, fiecare întruchipând clase de soldați disponibile în joc, echipați cu arme cu skin-uri neobișnuite.

Totul pare să continue în ton parodic, până când o rachetă întrerupe brusc discursul lui Efron, iar echipa este pulverizată.

În acel moment, pe ecran apar soldați cu echipament militar realist, care preiau acțiunea. Atmosfera se schimbă radical și urmează scene spectaculoase de luptă, distrugeri de mediu și intensitatea specifică seriei Battlefield.

Reclama se încheie cu sloganul „Only in Battlefield”, sugerând că experiența rămâne unică prin realism și amploare.

Rivalitatea Battlefield – Call of Duty se intensifică

Reacțiile fanilor nu au întârziat, mulți subliniind că EA a ales să ironizeze direct competitorul. Comentariile din online vorbesc despre „revenirea la 2010”, când studiourile obișnuiau să se atace prin reclame, iar unii jucători au catalogat campania drept „cea mai bună mișcare de marketing din ultima perioadă”.

Pe lângă acest atac subtil, studioul DICE a confirmat că Battlefield 6 nu va introduce skin-uri extravagante care să afecteze atmosfera de simulare militară.

De altfel, directorul de design Shashank Uchil a declarat că noul titlu va continua tradiția seriilor Battlefield 3 și 4, punând accent pe realism și pe soldați în echipament autentic.

El a făcut chiar o referire directă la apariția unor skin-uri controversate din Call of Duty, precum cel inspirat de Nicki Minaj, explicând că Battlefield „nu are nevoie de astfel de artificii”.

De cealaltă parte, Activision a anunțat recent că obiectele cosmetice și operatorii din Black Ops 6 nu vor fi transferați în Black Ops 7, decizie ce a stârnit nemulțumiri în comunitate.

Compania a motivat că noul joc trebuie să păstreze o identitate autentică și un echilibru mai bun între experiența de bază și elementele vizuale.

Două lansări importante în această toamnă

Confruntarea dintre cele două francize va avea loc în această toamnă. Battlefield 6 se lansează oficial pe 10 octombrie 2025, în timp ce Call of Duty: Black Ops 7 va ajunge pe piață la 14 noiembrie 2025.

Competiția dintre EA și Activision rămâne una dintre cele mai urmărite în industria jocurilor video, iar modul în care fiecare își poziționează produsul spune mult despre direcția francizelor. Battlefield promite realism și acțiune tactică, în timp ce Call of Duty încearcă să regăsească un echilibru între divertisment și autenticitate.

Cert este că luna septembrie marchează începutul unei campanii de marketing agresive, iar trailerul live-action al Battlefield 6 pare să fi aprins din nou scânteia rivalității dintre cele două giganți ai genului shooter.

