Cele mai așteptate jocuri video de la Gamescom 2025, de la Call of Duty: Black Ops 7 la Lego Batman și alte surprize

Imagine surprinsă la Gamescom 2025, desfășurat la Köln, Germania. (Foto: Zap Gamer)

Köln, Germania, a devenit pentru câteva zile capitala mondială a jocurilor video. Gamescom 2025, cel mai mare târg de gaming din lume, a deschis porțile pentru peste 300.000 de vizitatori și a adus împreună marii giganți ai industriei, dar și studiourile independente, într-o ediție marcată de anunțuri spectaculoase și momente-surpriză.

Ca în fiecare an, evenimentul a debutat cu o prezentare oficială, transmisă în direct, unde publisherii care au plătit sume de ordinul sutelor de mii de euro și-au prezentat trailerele și noutățile. Printre ele, un concert live inspirat din Clair Obscur: Expedition 33, un succes neașteptat al anului, a completat atmosfera.

Marile titluri care au deschis evenimentul

Cea mai mare dezvăluire a fost Call of Duty: Black Ops 7. Noul joc promite o poveste plină de tensiune, centrată pe paranoia militară și un viitor sumbru, consolidând statutul francizei drept lider în genul shooterelor militare. Jurnaliștii prezenți au avut ocazia să vadă primele imagini din campanie și să discute cu dezvoltatorii despre direcția strategică a seriei.

Un alt moment important a venit din partea Sony și Sucker Punch, care au prezentat Ghost of Yōtei. Jocul, inspirat din Japonia feudală, aduce o experiență vizuală spectaculoasă și se înscrie pe linia succesului obținut de Assassin’s Creed Shadows. În plus, producătorii au confirmat că în 2026 jocul va primi o componentă multiplayer extinsă.

Capcom nu putea lipsi de pe scena principală, prezentând Resident Evil Requiem. Demo-ul a introdus-o pe Grace, o tânără protagonistă care explorează un complex rezidențial întunecat, plin de creaturi supranaturale și pericole psihologice. Jocul păstrează atmosfera tipică francizei, combinând tensiunea horror cu gameplay-ul de supraviețuire.

magine din jocul Call of Duty Black Ops 7, prezentat la Gamescom 2025, în Köln, Germania

magine din jocul Call of Duty Black Ops 7, prezentat la Gamescom 2025, în Köln, Germania.

Surprizele ediției: Lego Batman și mitologia chineză

Unul dintre cele mai aplaudate anunțuri a fost Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Titlul promite să acopere întreaga călătorie a lui Bruce Wayne, de la copilul traumatizat care își pierde părinții până la eroul legendar care apără Gotham. Jocul îmbină elemente din filmele lui Christopher Nolan, din benzile desenate DC și din seria Arkham, fiind considerat deja o promisiune majoră pentru fanii Cavalerului Întunecat.

Dezvoltatorii chinezi ai hitului Black Myth: Wukong au revenit cu Black Myth: Zhong Kui, un titlu inspirat din folclorul asiatic. Jocul aduce în prim-plan un zeu vânător de fantome care călărește un tigru redat într-un mod extrem de realist, detaliu care a stârnit reacții de uimire, dar și o oarecare neliniște în rândul participanților.

Un alt moment notabil a fost revenirea lui Ron Gilbert, creatorul clasicelor Monkey Island și Maniac Mansion. De data aceasta, el a surprins publicul cu Death By Scrolling, un shooter neconvențional în care jucătorii trebuie să supraviețuiască în purgatoriu evitând Grim Reaper. Atmosfera amintește de succesul recent Vampire Survivors, dar cu umorul caracteristic lui Gilbert.

Lego Batman Legacy of the Dark Knight

Imagine din jocul Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, prezentat la Gamescom 2025, în Köln, Germania.

Serii vechi care revin și expansiuni așteptate

Tendința ediției din acest an pare să fie revitalizarea unor francize din trecut. Ninja Gaiden 4 a fost prezentat într-o formă la fel de brutală și provocatoare ca jocurile originale de pe Xbox. Silent Hill f a atras atenția printr-o atmosferă cu adevărat înfricoșătoare: protagoniste adolescente traumatizate, monștri fără piele care se contorsionează nenatural și peisaje urbane abandonate în Japonia.

Totodată, Cronos: The New Dawn, noul titlu semnat Bloober Team, a fost descris drept succesorul spiritual al seriei Dead Space, cu o poveste SF-horror care promite să îmbine groaza cosmică cu explorarea spațială.

Printre MMO-uri, Blizzard a anunțat expansiunea World of Warcraft: Midnight, care a stârnit un val de entuziasm, mai ales că WoW rămâne extrem de popular în Germania. În paralel, Cult of the Lamb a primit anunțul unui capitol complet nou, Woolhaven, care promite să extindă universul deja apreciat pentru combinația sa între macabru și comic.

Întoarcerea unui titlu așteptat de ani întregi

Fanii indie au primit în sfârșit vești despre Hollow Knight: Silksong. După ani de tăcere și amânări repetate, studioul Team Cherry a prezentat imagini noi din joc, confirmând că lansarea va avea loc în 2025. Pe podeaua expoziției, vizitatorii au putut încerca în premieră un demo, ceea ce a alimentat și mai mult entuziasmul comunității.

Imagine din jocul indie Hollow Knight Silksong, prezentat la Gamescom 2025, în Köln, Germania

Imagine din jocul indie Hollow Knight Silksong, prezentat la Gamescom 2025, în Köln, Germania.

Concluzie: un amestec între inovație și nostalgie

Gamescom 2025 a reușit să combine, mai bine ca oricând, marile francize consacrate cu surprizele creative și întoarcerile nostalgice. De la blockbuster-ele Call of Duty și Resident Evil până la proiecte independente inovatoare sau reveniri îndrăgite precum Lego Batman și Silent Hill, evenimentul din Köln a demonstrat încă o dată vitalitatea și diversitatea industriei de gaming.

