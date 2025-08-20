Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?

Fanii seriei Call of Duty au motive să fie entuziasmați: Black Ops 7 va fi lansat pe 14 noiembrie 2025, iar Activision a prezentat recent un trailer oficial la Gamescom Opening Night Live, oferind o primă privire asupra lumii futuriste și a campaniei captivante a jocului.

Această nouă ediție promite să combine războiul clasic cu elemente de science-fiction și psihologice, menținând esența seriei, dar introducând și noi provocări și personaje.

Campanie și experiență de joc completă în Black Ops 7

Acțiunea jocului se desfășoară în anul 2035, în Avalon, unde jucătorii îl vor controla pe veteranul David Mason.

Campania poate fi parcursă individual sau în modul cooperativ cu până la patru jucători, oferind oportunitatea de a explora fiecare misiune împreună cu prietenii.

Un element nou și spectaculos este modul „Endgame”, promițând provocări intense și o experiență unică în universul Call of Duty.

Trailerul recent arată o combinație de tehnologie avansată, elemente psihologice și tradiționale ale războiului, punând accent pe lupta strategică și pe deciziile care pot influența desfășurarea misiunilor, scrie RockPaperShotGun.

Printre antagoniștii principali se numără Raul Menendez și Emma Kagan, CEO-ul companiei tehnologice „The Guild”, care aduc un nivel suplimentar de complexitate și pericol pentru jucători.

În plus, modul co-op și cel zombies completează oferta, oferind atât lupte dinamice, cât și strategii tactice pentru a face față inamicilor.

Beta deschisă și acces timpuriu pentru următorul pas firesc al Call of Duty

Pentru cei nerăbdători, o versiune beta deschisă va fi disponibilă începând cu 2 octombrie. Accesul timpuriu va fi oferit celor care precomandă jocul sau sunt abonați la Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass PC sau Game Pass Console.

Activision a anunțat că mai multe detalii despre multiplayer vor fi dezvăluite la Call of Duty Next, programat pe 30 septembrie. Inițiativa le oferă jucătorilor șansa să testeze arme, tactici și hărți înainte de lansarea oficială.

În concluzie, Call of Duty: Black Ops 7 promite să aducă un amestec captivant de acțiune tradițională și inovație futuristă, cu o campanie bogată, multiplayer competitiv și experiențe co-op diverse.

Trailerul oferă primele indicii despre provocările și inamicii care îi așteaptă pe jucători, pregătind terenul pentru unul dintre cele mai așteptate jocuri ale acestui an.

Ediția confirmă încă o dată angajamentul Activision de a reinventa experiența Call of Duty fără a compromite elementele care au consacrat seria.