Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 16:45
de Iulia Kelt

Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?

Gaming
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer / Foto: Activision

Fanii seriei Call of Duty au motive să fie entuziasmați: Black Ops 7 va fi lansat pe 14 noiembrie 2025, iar Activision a prezentat recent un trailer oficial la Gamescom Opening Night Live, oferind o primă privire asupra lumii futuriste și a campaniei captivante a jocului.

Această nouă ediție promite să combine războiul clasic cu elemente de science-fiction și psihologice, menținând esența seriei, dar introducând și noi provocări și personaje.

Campanie și experiență de joc completă în Black Ops 7

Acțiunea jocului se desfășoară în anul 2035, în Avalon, unde jucătorii îl vor controla pe veteranul David Mason.

Vezi și:
Sezonul 5 din jocul Call of Duty aduce noi arme, operatorul Sims și skinuri exclusive în BO6 și Warzone
Veste bună pentru nostalgici, dar nu pentru toți gamerii: Beavis și Butt-Head ajung în Call of Duty: Black Ops 6 și Warzone cu Season 4 Reloaded

Campania poate fi parcursă individual sau în modul cooperativ cu până la patru jucători, oferind oportunitatea de a explora fiecare misiune împreună cu prietenii.

Un element nou și spectaculos este modul „Endgame”, promițând provocări intense și o experiență unică în universul Call of Duty.

Trailerul recent arată o combinație de tehnologie avansată, elemente psihologice și tradiționale ale războiului, punând accent pe lupta strategică și pe deciziile care pot influența desfășurarea misiunilor, scrie RockPaperShotGun.

Printre antagoniștii principali se numără Raul Menendez și Emma Kagan, CEO-ul companiei tehnologice „The Guild”, care aduc un nivel suplimentar de complexitate și pericol pentru jucători.

În plus, modul co-op și cel zombies completează oferta, oferind atât lupte dinamice, cât și strategii tactice pentru a face față inamicilor.

Beta deschisă și acces timpuriu pentru următorul pas firesc al Call of Duty

Pentru cei nerăbdători, o versiune beta deschisă va fi disponibilă începând cu 2 octombrie. Accesul timpuriu va fi oferit celor care precomandă jocul sau sunt abonați la Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass PC sau Game Pass Console.

Activision a anunțat că mai multe detalii despre multiplayer vor fi dezvăluite la Call of Duty Next, programat pe 30 septembrie. Inițiativa le oferă jucătorilor șansa să testeze arme, tactici și hărți înainte de lansarea oficială.

În concluzie, Call of Duty: Black Ops 7 promite să aducă un amestec captivant de acțiune tradițională și inovație futuristă, cu o campanie bogată, multiplayer competitiv și experiențe co-op diverse.

Trailerul oferă primele indicii despre provocările și inamicii care îi așteaptă pe jucători, pregătind terenul pentru unul dintre cele mai așteptate jocuri ale acestui an.

Ediția confirmă încă o dată angajamentul Activision de a reinventa experiența Call of Duty fără a compromite elementele care au consacrat seria.

Canicula revine în forță în România: temperaturile cresc cu 15 grade, de la o zi la alta. Zonele vizate de noul cod emis de ANM
Recomandări
Google Translate se transformă în profesor digital de limbi străine cu ajutorul AI și al jocurilor interactive. Cum funcționează
Google Translate se transformă în profesor digital de limbi străine cu ajutorul AI și al jocurilor interactive. Cum funcționează
Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă
Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă
Cum pregătim copiii pentru întoarcerea în bănci. Sfaturile unui psiholog înaintea unui an școlar plin de incertitudini. „Un copil care se duce cu drag la școală va deveni un adult responsabil”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Cum pregătim copiii pentru întoarcerea în bănci. Sfaturile unui psiholog înaintea unui an școlar plin de incertitudini. „Un copil care se duce cu drag la școală va deveni un adult responsabil”. EXCLUSIV
Când revin tramvaiele pe linia 41. Anunțul oficial al STB
Când revin tramvaiele pe linia 41. Anunțul oficial al STB
Ianis Hagi a devenit tată. Soția sa, Elena, a născut un băieţel. „O să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct”
Ianis Hagi a devenit tată. Soția sa, Elena, a născut un băieţel. „O să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct”
Cât câștigă și cu ce se ocupă a cincea soție a lui Călin Popescu Tăriceanu. Loredana Moise are o meserie bănoasă
Cât câștigă și cu ce se ocupă a cincea soție a lui Călin Popescu Tăriceanu. Loredana Moise are o meserie bănoasă
Artiştii care vor cânta la West Side Hallo Fest 2025. Se schimbă locaţia anul acesta, alte surprize anunţate pentru final de octombrie
Artiştii care vor cânta la West Side Hallo Fest 2025. Se schimbă locaţia anul acesta, alte surprize anunţate pentru final de octombrie
Alimentele pe care nu ai voie să le duci în Marea Britanie. Amenzile ajung la 5.000 de lire dacă ai în bagaj chiar şi un sendviş sau carne
Alimentele pe care nu ai voie să le duci în Marea Britanie. Amenzile ajung la 5.000 de lire dacă ai în bagaj chiar şi un sendviş sau carne
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
Playtech Știri
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Playtech Știri
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou