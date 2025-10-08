Nouă avertizare cod roşu de ploi pentru judeţul Constanţa. Ce se întâmplă în Bucureşti, bilanţul intervenţiilor

Meteorologii au emis, miercuri, o nouă avertizare cod roşu de ploi abundente pentru mai multe localităţi din judeţul Constanţa, valabilă în intervalul ora 15:00 – 18:00.

Un nou cod roşu de ploi

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), avertizarea vizează localităţile Hârşova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindăreşti, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina şi Vulturu.

„Va ploua abundent, iar prin acumulare, cantităţile de apă vor depăşi 20 l/mp. În zona avertizată, în ultimele ore, s-au înregistrat deja între 50 şi 70 l/mp”, au transmis meteorologii.

Avertizarea anterioară de cod roşu, emisă pentru întreg judeţul Constanţa, expiră tot miercuri, la ora 15:00, fiind înlocuită de această nouă atenţionare punctuală.

Situaţia hidrologică: râuri la cote de pericol

Conform datelor furnizate de Apele Române, până la ora 12:00, două staţii hidrometrice din judeţul Constanţa au depăşit cotele de pericol, iar nivelurile apelor continuă să crească.

Sunt depăşite:

Cota de pericol la staţia hidrometrică Cheia, pe râul Casimcea;

Cota de pericol la staţia hidrometrică Băltăgeşti, pe Valea Dunărea.

De asemenea, au fost atinse cotele de atenţie la:

Staţia Nuntaşi, pe râul Nuntaşi;

Staţia Baia, pe râul Hamangia;

Staţia Biruinţa, pe valea Urlichioi.

Cantităţi record de precipitaţii în ultimele 24 de ore

În numeroase puncte de măsurare din judeţ, s-au înregistrat cantităţi de apă ce depăşesc 70, respectiv 100 de litri pe metru pătrat, potrivit măsurătorilor de la ora 12:00. Cele mai mari valori au fost înregistrate la:

Băltăgeşti (Valea Dunărea) – 140 l/mp

Mihail Kogălniceanu (râul Agi Cabul) – 120 l/mp

Nuntaşi (râul Nuntaşi) – 127 l/mp

Topalu (râul Dunărea) – 127,2 l/mp

Nisipari (râul Nisipari) – 91 l/mp

Dorobanţu (râul Dorobanţu) – 85 l/mp

Pantelimon (râul Râmnic) – 86,8 l/mp

Techirghiol (râul Techirghiol) – 82,2 l/mp

Casimcea (râul Casimcea) – 77,6 l/mp

Ciobanu (râul Dunărea) – 74 l/mp

Cheia (râul Casimcea) – 72,6 l/mp.

Meteorologii şi hidrologii avertizează că, pe fondul solului saturat, există risc crescut de viituri rapide şi inundaţii locale, recomandând populaţiei din zonele vizate să evite deplasările şi să urmărească permanent actualizările autorităţilor.

Cod roşu de ploi în Bucureşti. Bujduveanu anunţă bilanţul intervenţiilor

Capitala s-a confruntat, miercuri, cu ploi torenţiale puternice, aflate sub incidenţa unui cod roşu de precipitaţii. Primarul general interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, a prezentat situaţia operativă la nivelul oraşului, după ore întregi de intervenţii ale echipelor de urgenţă.

Conform datelor centralizate, s-au înregistrat 75 de acumulări de apă, în special în sectoarele 1, 2 şi 6 – pe artere precum Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Şoseaua Fundeni, Mihai Bravu, Bulevardul Timişoara, Preciziei şi Iuliu Maniu. De asemenea, 33 de copaci au fost doborâţi de vântul puternic, iar 22 de autoturisme au fost avariate, însă nu s-au raportat victime.

„Mulţumesc tuturor echipelor – ISU, Apa Nova, Poliţia Locală, Administraţia Străzilor, ALPAB, STB şi companiilor municipale – pentru intervenţiile rapide şi coordonate care au prevenit situaţii grave”, a transmis primarul interimar Stelian Bujduveanu.

Situaţia detaliată a intervenţiilor

ISU Bucureşti–Ilfov a desfăşurat 26 de misiuni: 18 pentru degajarea copacilor căzuţi, 5 pentru inundaţii şi 3 pentru elemente de construcţie afectate. În total, 17 autoturisme au fost avariate. Apa Nova a primit 350 de sesizări, dintre care 343 au fost deja soluţionate. Potrivit companiei, în ultimele 20 de ore a căzut 96% din cantitatea medie de precipitaţii a lunii octombrie.

Administraţia Străzilor a mobilizat 50 de angajaţi, care au curăţat gurile de scurgere şi au remediat semafoarele defecte din zonele critice: Doamna Ghica, Fundeni, Mihai Bravu, precum şi la pasajele Victoriei, Mărăşeşti, Muncii, Obor şi Lujerului.

ALPAB a raportat 35 de arbori căzuţi în parcuri, fără victime sau pagube materiale.

DGASMB a intervenit pentru 21 de persoane fără adăpost, dintre care 14 au fost duse la centre de găzduire, iar 2 au fost transportate cu ambulanţa.

STB a anunţat că transportul public se desfăşoară normal pe toate traseele, în condiţii de ploaie.

Dispeceratul PMB a preluat 18 apeluri, referitoare la semafoare defecte, balize căzute, arbori doborâţi şi acumulări de apă.

În mesajul său, primarul a transmis solidaritate faţă de comunităţile din Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Ilfov, judeţe puternic afectate de fenomenele meteo extreme din ultimele ore.