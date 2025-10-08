Când se emite cod roșu de ploaie sau furtună. De ce uneori avertizarea rămâne activă chiar dacă vremea s-a liniștit. Criteriile folosite de meteorologi

În ultimele zile, România s-a confruntat cu o serie de fenomene meteo extreme care au pus la încercare infrastructura, dar și răbdarea populației. Codurile portocalii și roșii de ploi torențiale au fost emise în mai multe județe, iar Capitala s-a numărat printre zonele cel mai afectate. Totuși, mulți români se întreabă de ce avertizările meteo, în special cele de cod roșu, rămân active chiar și atunci când vremea pare să se liniștească. Meteorologii explică faptul că aceste coduri nu sunt ridicate imediat după trecerea ploii, ci urmează criterii stricte, menite să asigure siguranța populației și a infrastructurii.

Cum funcționează sistemul de avertizare meteo și când se impune codul roșu

Meteorologii emit avertizări de cod roșu atunci când se anticipează fenomene meteorologice de intensitate foarte mare: ploi abundente, vijelii, descărcări electrice sau grindină. În cele mai multe cazuri, aceste avertizări sunt valabile pe o zonă geografică precisă și pentru o perioadă limitată de timp. Scopul este de a alerta populația și autoritățile locale, pentru a putea lua măsuri preventive.

Chiar și după ce fenomenul s-a moderat sau a trecut, codul roșu poate rămâne activ până la expirarea oficială a intervalului emis inițial. Meteorologii nu ridică avertizarea mai devreme decât în momentul în care toate indicatorii (cantități înregistrate, acumulări, risc de noi fenomene) permit acest lucru.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în cazul Codului Roșu sunt vizate „ploile torențiale și abundente, intensificări ale vântului, descărcări electrice” etc.

Aceasta este semnificația avertizării: fenomene extreme cu grad ridicat de pericol, care pot cauza inundații, derapaje, avarii ale infrastructurii și întreruperi ale curentului sau rețelelor.

Ciclonul Barbara și situația la București – nucleul furtunii s-a mutat spre Marea Neagră

Un factor important în emiterea actualului cod roșu de ploi torențiale este ciclonul Barbara, o masă de aer care s-a format deasupra Mediteranei și a avansat spre zona sud-estică a României. Studiile meteorologice indică că nucleul fenomenului se află acum în zona Mării Negre, dar efectele sale continuă să se resimtă în Capitală.

Barbara a generat cantități foarte mari de precipitații, estimări care indică până la 140 de litri de apă pe metru pătrat în zonele vizate de avertizare.

Astfel, chiar dacă ploile au slăbit sau au cedat în unele zone din București, avertizarea cod roșu rămâne în vigoare până la ora oficială de expirare (ora 15:00) pentru a acoperi riscurile care persistă – acumulări de apă, recuperări lente și posibile fenomene reziduale.

Daune și incidente semnalate în Capitală sub cod roșu

Sub impactul ploilor în curs, Bucureștiul a consemnat zeci de incidente: peste 30 de copaci căzuți, multe autoturisme avariate și străzi transformate în lacuri. În Sectorul 3, un bărbat a declarat că s-a trezit cu mașina distrusă de un copac:

„Se vede, asta de aici, parbriz, acoperiș, că a fost copac mare. Dimineață m-au sunat și pe mine vecinii și mi-au zis: «Vezi că mi-a căzut copacul». Le-am zis acum două zile să-l tăiem, că mi-e frică de el.”

În total, de marți dimineață și până în prezent, mai mult de 30 de autoturisme au fost afectate de căderea arborilor în București, iar în Ilfov au mai căzut încă 6 copaci și au fost avariate două mașini.

Zonele periurbane, ca Popești-Leordeni, au înregistrat acumulări serioase de apă: carosabilul a fost transformat într-un mic lac, apa atingând niveluri până la gleznă sau bordură, iar locuitorii au încercat să protejeze curțile cu saci cu nisip.

Autoritățile, inclusiv ISU București-Ilfov și ApaNova, au intervenit masiv. Inspectorul-șef Irinel Precup a declarat:

„Intervențiile au fost punctuale, ca să nu se ajungă în zonele locuibile.”

Compania ApaNova a suplimentat resursele, mobilizând peste 500 de specialiști pentru a gestiona debitul excepțional de apă care a tranzitat sistemul de canalizare, comparabil cu al fluviului Prut. În unele zone, sistemele de drenaj au fost suprasolicitate.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat:

„Suntem cu motopompele în pasajele și tunelurile din București, vrem să nu avem acumulări mari de apă, pentru că urmează o zi complicată.”

Direcția generală de intervenție funcționează prin Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, coordonând toate eforturile de limitare a pagubelor.

Criterii meteorologice: când rămâne activ codul roșu după liniștirea vremii

Un cod roșu nu este ridicat imediat ce ploaia sau furtuna slăbește. Iată câteva motive și criterii pe care meteorologii le iau în considerare: