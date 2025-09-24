Nou magazin cu preţuri mici se deschide în România. Este celebru în Germania şi Austria

Retailul românesc se pregătește de o nouă schimbare odată cu intrarea pe piață a unuia dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine cu discount din Europa. Compania olandeză Action, celebră deja în Germania și Austria pentru politica sa de prețuri mici și gama diversificată de produse, deschide primul său magazin în România, la Pitești, în cadrul Centrului Comercial Supernova.

România, a 14-a țară în care Action își extinde operațiunile

Prin această deschidere, România devine cea de-a 14-a țară în care retailerul își face simțită prezența. Expansiunea marchează un pas strategic important pentru companie, care își propune să devină un nume de referință și pentru clienții români. Modelul de business al lanțului se bazează pe prețuri reduse și pe o ofertă variată de articole nealimentare, de la produse pentru casă și grădină, la articole de papetărie, decorațiuni și accesorii utile pentru viața de zi cu zi.

Intrarea pe piața locală nu se rezumă însă doar la magazinele fizice. În paralel, Action pregătește și o investiție majoră în infrastructura de logistică, menită să sprijine planurile de extindere pe termen lung.

Un centru de distribuție de 40 de milioane de euro lângă București

Potrivit informațiilor oferite de Profit.ro, compania va construi un centru modern de distribuție în WDP Park București – Ștefănești, pe un teren de 15 hectare. Proiectul va include aproximativ 54.000 de metri pătrați de spațiu de depozitare, cu posibilitatea de extindere cu încă 20.000 de metri pătrați.

Construcția este programată să înceapă la începutul anului 2026, iar finalizarea este estimată până la sfârșitul aceluiași an. Investiția se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro, iar clădirea va fi închiriată către Action printr-un contract de minimum 15 ani, de tip triple-net, ceea ce garantează stabilitatea și seriozitatea pe termen lung a operațiunilor din România.

Action, un brand cu expansiune rapidă și venituri uriașe

Lanțul Action a fost lansat în 1993, în Țările de Jos, iar de atunci a cunoscut o expansiune impresionantă. Astăzi, compania are în jur de 3.000 de magazine răspândite în Europa, în țări precum Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Austria, Polonia, Portugalia, Cehia, Italia, Spania și Slovacia.

Rezultatele financiare reflectă amploarea brandului: veniturile anuale sunt de aproximativ 9 miliarde de euro, iar numărul de angajați depășește 80.000 la nivel global.

Intrarea pe piața românească vine într-un moment în care segmentul de retail cu discount se află în plină expansiune, iar consumatorii locali devin tot mai interesați de oferte atractive și diversitate.

Concurența din România pe piața magazinelor de discount

Pe nișa pe care Action o abordează, România nu este o piață lipsită de competitori. Printre rivalii direcți se numără retailerul german TEDi (cunoscut anterior ca T€Di), care promovează conceptul de produse nealimentare la prețuri foarte mici, începând de la 1 euro. De asemenea, grupul polonez Pepco este deja bine cunoscut clienților români, fiind prezent cu sute de magazine la nivel național.

Totuși, experiența și notorietatea pe care Action le are în alte piețe europene ar putea să-i ofere un avantaj competitiv. Deschiderea magazinului de la Pitești reprezintă doar primul pas dintr-o strategie amplă care include atât extinderea rețelei de magazine, cât și dezvoltarea unei infrastructuri logistice puternice pentru a susține cererea.

Ce urmează pentru clienții din România

Intrarea Action în România aduce cu sine promisiunea unei experiențe de cumpărături asemănătoare cu cea din Germania și Austria, acolo unde brandul este deja extrem de popular. Pentru clienți, aceasta înseamnă acces la o gamă variată de produse la prețuri reduse, un aspect esențial într-o perioadă în care costurile de trai sunt în creștere.

Planurile de investiții și extindere demonstrează că retailerul mizează pe succesul pe termen lung pe piața locală, ceea ce ar putea transforma România într-un punct-cheie pentru dezvoltarea sa în Europa de Est.