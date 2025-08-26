Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 09:39
de Daoud Andra

Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
FOTO: Freepik

Românii vor avea în curând o nouă opțiune atunci când vine vorba despre cumpărături ieftine. Lanțul olandez de discount Action, unul dintre cei mai mari retaileri de profil din Europa, își pregătește intrarea pe piața locală. Compania a început deja să publice anunțuri de angajare pentru personal în mai multe orașe din țară, semn că primele deschideri se apropie.

Unde vor apărea primele magazine

Lista localităților vizate este una extinsă și acoperă atât marile centre urbane, cât și orașe mai mici. Printre ele se numără: Turda, Oradea, Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Ocna Mureș, Arad, Hunedoara, Simeria, Călan, Deva, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Târgoviște, București și localități din județul Ilfov. Primele magazine ar urma să fie deschise cel târziu în toamna acestui an, conform planurilor anunțate de companie în primăvară, potrivit profit.ro.

Action a devenit în ultimii ani unul dintre brandurile cu cea mai rapidă creștere din retailul european. Numai în 2025 compania a deschis deja 49 de magazine, ajungând la un total de 2.967 de locații în 12 țări. Ritmul este impresionant: lanțul adaugă, în medie, cel puțin un magazin nou pe zi, iar obiectivul pentru acest an este de aproximativ 370 de deschideri.

În aprilie, retailerul a pătruns și pe piața elvețiană, unde primul magazin a atras un val de clienți și vânzări record. Conform datelor oficiale, magazinele Action primesc săptămânal aproape 20 de milioane de vizitatori, cu aproape 3 milioane mai mult decât anul trecut.

Action intră pe piața din România

Rețeta succesului: prețuri mici și diversitate

Fondat în 1993, lanțul de magazine s-a extins treptat din Țările de Jos către Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Austria, Polonia, Portugalia, Cehia, Italia, Spania și Slovacia. Astăzi, Action raportează venituri anuale de peste 9 miliarde de euro și are peste 80.000 de angajați.

Cheia succesului constă într-o formulă simplă: produse variate la cele mai mici prețuri. În oferta retailerului intră articole alimentare și nealimentare, de la produse de îngrijire și curățenie la decorațiuni, papetărie, jucării sau articole pentru casă.

CEO-ul companiei, Hajir Hajji, declara recent că „într-un context economic marcat de incertitudine, clienții continuă să revină la noi pentru cumpărăturile zilnice. Combinația dintre prețuri mici, calitate și angajamentele noastre de sustenabilitate face ca modelul Action să funcționeze peste tot”.

Concurență tot mai mare pe piața locală

Intrarea Action în România va intensifica lupta pe segmentul magazinelor de tip discount. Pe această nișă activează deja Pepco, grupul polonez bine cunoscut publicului român, și retailerul german TEDi, care a pătruns recent pe piață cu un concept similar.

Pentru consumatori, competiția dintre aceste lanțuri înseamnă prețuri mai mici și oferte mai diversificate, într-un context economic în care mulți români își gestionează cu atenție bugetele.

Astfel, deschiderea primelor magazine Action din România nu va fi doar o veste bună pentru cumpărători, ci și un nou capitol în transformarea pieței de retail din țara noastră.

