Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 08:59
de Iulia Kelt

ȘTIINȚĂ
Norocul începătorului - O studentă a făcut o descoperire arheologică istorică în prima ei săpătură
Descoperire arheologică norocoasă / Foto: ortable Antiquities Scheme / Newcastle University

O studentă în arheologie a avut parte de o descoperire remarcabilă în primele 90 de minute ale primei sale săpături în nord-vestul Angliei.

Yara Souza, originară din Orlando, Florida și studentă la Newcastle University, a găsit un obiect de aur rar, datând din secolul al IX-lea, care ar fi putut avea un scop religios sau ceremonial, scrie publicația Live Science.

Ce se știe despre obiectul descoperit de studentă

Obiectul, de doar 4 centimetri lungime, este în formă de mic buton și seamănă cu un alt artefact descoperit în 2021, identificat drept un ac cu cap sferic din perioada timpurie medievală (aproximativ 800–1000 e.n.).

De altfel, descoperirile despre care vorbim au fost făcute în apropierea unei vechi căi romane, Dere Street, în comitatul Northumberland. Această rută era folosită în perioada romană pentru transportul proviziilor spre nordul extrem al Imperiului, în Scoția.

Deoarece aurul era asociat cu statutul social înalt, specialiștii consideră că aceste artefacte similare ar fi avut o funcție ceremonială sau religioasă, mai degrabă decât să fie simple accesorii.

Colaborare între detectoriști și arheologi pentru înțelegerea trecutului

Profesorul James Gerrard, expert în arheologie romană la Newcastle University și coordonatorul săpăturii, a subliniat că Dere Street a continuat să fie un traseu important mult timp după retragerea romanilor.

„Este posibil ca aceste obiecte să fi fost îngropate intenționat”, a explicat el. Analize suplimentare vor fi realizate prin intermediul Portable Antiquities Scheme din Marea Britanie pentru a stabili cu exactitate proveniența și utilizarea lor.

Andrew Agate, responsabil pentru raportarea descoperirilor în nord-estul Angliei, a declarat că proiectul demonstrează cum colaborarea dintre detectoriști amatori și arheologi profesioniști poate contribui semnificativ la înțelegerea istoriei regiunii.

Descoperirea oferă o perspectivă unică asupra utilizării obiectelor de aur în perioada medievală timpurie și asupra practicilor ceremoniale sau religioase din acea epocă.

Mai mult decât atât, descoperirea cu pricina arată, dacă mai era nevoie, nu doar importanța implicării tinerilor în arheologie, ci și potențialul de a găsi artefacte excepționale chiar și în primele ore ale unei săpături, îmbogățind astfel cunoștințele despre trecutul istoric al Marii Britanii.

În plus, trebuie să recunoaștem că, în mod evident, studenta poate fi considerată extrem de norocoasă.

