Descoperire uimitoare în arheologie – Au fost găsite fosilele unui unui strămoș uman până acum necunoscut
15 aug. 2025
de Iulia Kelt

Descoperire uimitoare în arheologie - Au fost găsite fosilele unui unui strămoș uman până acum necunoscut
Au fost găsite fosilele unui unui strămoș uman până acum necunoscut / Foto: Villmoare

Fosilele datate la aproximativ 2,6 milioane de ani descoperite în Etiopia ar putea aparține unui strămoș uman până acum necunoscut, potrivit unui studiu publicat în revista Nature.

Acești dinți fosilizați provin dintr-o specie de Australopithecus, genul care include celebrul schelet Lucy (A. afarensis), dar nu se potrivesc cu niciuna dintre speciile cunoscute până acum.

Cercetătorii sugerează că descoperirea arată că, în urmă cu milioane de ani, cel puțin două linii evolutive de hominizi coexistau în aceeași regiune.

La același sit arheologic Ledi-Geraru au fost identificate și dinți aparținând genului Homo, care ar putea reprezenta cele mai vechi specii Homo cunoscute, încă fără nume oficial.

Acest lucru indică faptul că strămoșii Australopithecus și ai Homo împărțeau aceleași habitate în estul Africii, aducând noi perspective asupra evoluției umane timpurii.

De ce este important situl arheologic Ledi-Geraru

Situl Ledi-Geraru, situat în nord-estul Etiopiei, este cunoscut pentru descoperirile revoluționare din paleontologie: un maxilar de 2,8 milioane de ani, considerat cel mai vechi specimen uman cunoscut, precum și uneltele de piatră asociate hominizilor datate la aproximativ 2,6 milioane de ani.

Descoperirile recente de dinți întăresc importanța acestei zone ca loc de convergență a mai multor specii timpurii, oferind indicii despre interacțiunile dintre ele și modul în care resursele disponibile au influențat evoluția lor.

Arheologii și paleontologii presupun că, în perioada respectivă, regiunea era o câmpie deschisă și aridă, cu vegetație ierboasă, pe baza fosilelor de animale erbivore. Această zonă ar fi oferit apă, plante comestibile și vânat pentru hominizi, creând un mediu propice coexistentei mai multor specii.

Ce implicațiile există, de fapt, pentru înțelegerea evoluției umane

Descoperirea acestor dinți sugerează că evoluția umană nu a fost un proces liniar, ci mai degrabă o rețea complexă de linii evolutive care au interacționat în același spațiu și timp.

Prezența simultană a Australopithecus și Homo la Ledi-Geraru arată că aceste specii au împărțit resurse și habitate, oferind noi informații despre adaptarea lor la mediul african de atunci.

Descoperirea pune, de altfel, accent pe importanța siturilor arheologice din Africa de Est în elucidarea originilor umane și deschide perspective pentru noi cercetări care să stabilească modul în care aceste linii evolutive timpurii s-au influențat reciproc, contribuind la formarea caracteristicilor care definesc specia umană în zilele noastre.

