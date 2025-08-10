Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
10 aug. 2025 | 17:09
de Diana Dumitrache

Noile destinații ideale pentru pensionare, în Europa. Sunt țări însorite cu un standard perfect de viaţă. Cipru şi Malta, printre favorite

NEWS - HP
Noile destinații ideale pentru pensionare, în Europa. Sunt țări însorite cu un standard perfect de viaţă. Cipru şi Malta, printre favorite
Ţări europene care devin rapid favorite pentru pensionari (Sursa foto: Pixabay)

Pensionarea într-o țară însorită, cu un climat plăcut și un cost de trai accesibil, a fost dintotdeauna un vis pentru mulți europeni. Tradițional, destinațiile preferate au fost Spania, Franța sau Italia. Însă, conform celor mai recente studii și cercetări realizate de experți internaționali, pe harta pensionarilor au apărut noi „hotspoturi” europene care oferă avantaje competitive semnificative.

Ţări europene care devin rapid favorite pentru pensionari

Dacă până acum Spania și Franța erau în topul preferințelor pentru pensionare, noile cercetări arată că există alternative atractive, cu climat cald, standard ridicat de viață și facilități moderne. Țări precum Portugalia, Malta sau Grecia devin adevărate magneturi pentru cei care vor să se bucure de anii de pensionare într-un cadru ideal, între soare și confort.

Aceste țări nu doar că beneficiază de un climat blând și mult soare, dar oferă și un sta10ndard de viață ridicat, acces facil la servicii medicale de calitate, precum și un mediu sigur și prietenos pentru cei care doresc să se bucure de liniștea și confortul vieții după activitatea profesională, scrie Daily Mail.

Vezi și:
Ce pensie primești după 5 ani de muncă în Italia. Cum trebuie să procedezi pentru a încasa banii
Ce pensie avea Ion Iliescu și ce avere a lăsat în urmă primul președinte al României post-decembriste

Portugalia. Climatul său mediteranean, costurile rezonabile și infrastructura medicală excelentă îl fac unul dintre cele mai bune locuri pentru pensionare. Orașe ca Lisabona și regiunea Algarve atrag tot mai mulți expați.

Croația. Cu plajele sale pitorești și orașele istorice, Croația oferă un echilibru perfect între relaxare și facilități moderne.

Grecia. Insulele și zonele continentale oferă temperaturi blânde, prețuri accesibile și un stil de viață relaxat, ideal pentru pensionari.

Malta.  Limba engleză vorbită pe scară largă, serviciile medicale bune și vremea însorită aproape tot anul o transformă într-un paradis pentru pensionari.

Cipru.  O combinație de soare, siguranță și un sistem fiscal avantajos atrage tot mai mulți pensionari.

Cipru, una dintre cele ţările favorite de pensionari

Cipru, una dintre cele ţările favorite de pensionari

Spania. Deși a fost mult timp în top, Spania rămâne o opțiune de top, mai ales pentru cei care apreciază cultura, gastronomia și comunitățile mari de expați.

Franța de Sud. Regiunile precum Provence și Coasta de Azur continuă să ofere un standard ridicat de viață, cu peisaje superbe și infrastructură dezvoltată.

Italia de Sud și Sicilia. Oferă un mix de tradiție, mâncare excelentă și un climat plăcut, la prețuri mai accesibile decât în nordul Italiei.

Slovenia. O surpriză plăcută, cu peisaje verzi, orașe curate și servicii publice de calitate.

Ce atrage pensionarii în aceste noi destinații?

Pe lângă soare și temperaturi plăcute, pensionarii sunt din ce în ce mai atenți la costul vieții, de exemplu. Multe dintre aceste țări oferă prețuri mai mici la locuințe, alimente și servicii decât țările vest-europene tradiționale. Accesul la servicii medicale bune, moderne și la prețuri rezonabile este de asemenea esențial.

Mai mult, in multe dintre aceste destinații, limba engleză este larg vorbită, facilitând integrarea și comunicarea.

Siguranța și calitatea vieții este un alt punct important, dat fiind ca orașele și comunitățile prietenoase, cu un nivel scăzut al criminalității, sunt esențiale pentru o pensionare liniștită.

De asemenea, accesul ușor la transport, aeroporturi și internet de mare viteză sunt factori care cântăresc mult în decizia pensionarilor.

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Copii care stau prea mult în fața ecranelor riscă de la colesterol crescut la probleme cardiace la maturitate, arată un nou studiu
Copii care stau prea mult în fața ecranelor riscă de la colesterol crescut la probleme cardiace la maturitate, arată un nou studiu
Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi”. Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi”. Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Noi imagini cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu, în Republica Moldova. Preşedintele României gustă cele mai bune preparate de peste Prut, la Festivalul Zemii
Noi imagini cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu, în Republica Moldova. Preşedintele României gustă cele mai bune preparate de peste Prut, la Festivalul Zemii
După Nvidia și Microsoft, cine va fi următorul gigant tech care va atinge o valoare record pe bursă
După Nvidia și Microsoft, cine va fi următorul gigant tech care va atinge o valoare record pe bursă
Un designer de interior la IKEA dezvăluie trucul pentru a-ți menține camerele ordonate. Nu doar mobilierul contează, ci şi decoraţiunile
Un designer de interior la IKEA dezvăluie trucul pentru a-ți menține camerele ordonate. Nu doar mobilierul contează, ci şi decoraţiunile
Trucul folosit în Germania pentru a răcori casa fără aer condiționat. Ai nevoie de o sticlă cu apă pentru a scădea temperatura din casă cu două grade
Trucul folosit în Germania pentru a răcori casa fără aer condiționat. Ai nevoie de o sticlă cu apă pentru a scădea temperatura din casă cu două grade
Profesorii trebuie să aleagă între reducerea salariului cu 10-15% şi creșterea normei. Ministrul Educaţiei spune că nu are încotro: „Buget de austeritate”
Profesorii trebuie să aleagă între reducerea salariului cu 10-15% şi creșterea normei. Ministrul Educaţiei spune că nu are încotro: „Buget de austeritate”
Revista presei
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Playtech Știri
Vica Blochina iubeşte din nou şi se mândreşte cu cel care îi este alături. Imagini cu noul cuplu din showbiz-ul românesc
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei