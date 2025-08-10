Noile destinații ideale pentru pensionare, în Europa. Sunt țări însorite cu un standard perfect de viaţă. Cipru şi Malta, printre favorite

Pensionarea într-o țară însorită, cu un climat plăcut și un cost de trai accesibil, a fost dintotdeauna un vis pentru mulți europeni. Tradițional, destinațiile preferate au fost Spania, Franța sau Italia. Însă, conform celor mai recente studii și cercetări realizate de experți internaționali, pe harta pensionarilor au apărut noi „hotspoturi” europene care oferă avantaje competitive semnificative.

Ţări europene care devin rapid favorite pentru pensionari

Dacă până acum Spania și Franța erau în topul preferințelor pentru pensionare, noile cercetări arată că există alternative atractive, cu climat cald, standard ridicat de viață și facilități moderne. Țări precum Portugalia, Malta sau Grecia devin adevărate magneturi pentru cei care vor să se bucure de anii de pensionare într-un cadru ideal, între soare și confort.

Aceste țări nu doar că beneficiază de un climat blând și mult soare, dar oferă și un sta10ndard de viață ridicat, acces facil la servicii medicale de calitate, precum și un mediu sigur și prietenos pentru cei care doresc să se bucure de liniștea și confortul vieții după activitatea profesională, scrie Daily Mail.

Portugalia. Climatul său mediteranean, costurile rezonabile și infrastructura medicală excelentă îl fac unul dintre cele mai bune locuri pentru pensionare. Orașe ca Lisabona și regiunea Algarve atrag tot mai mulți expați.

Croația. Cu plajele sale pitorești și orașele istorice, Croația oferă un echilibru perfect între relaxare și facilități moderne.

Grecia. Insulele și zonele continentale oferă temperaturi blânde, prețuri accesibile și un stil de viață relaxat, ideal pentru pensionari.

Malta. Limba engleză vorbită pe scară largă, serviciile medicale bune și vremea însorită aproape tot anul o transformă într-un paradis pentru pensionari.

Cipru. O combinație de soare, siguranță și un sistem fiscal avantajos atrage tot mai mulți pensionari.

Spania. Deși a fost mult timp în top, Spania rămâne o opțiune de top, mai ales pentru cei care apreciază cultura, gastronomia și comunitățile mari de expați.

Franța de Sud. Regiunile precum Provence și Coasta de Azur continuă să ofere un standard ridicat de viață, cu peisaje superbe și infrastructură dezvoltată.

Italia de Sud și Sicilia. Oferă un mix de tradiție, mâncare excelentă și un climat plăcut, la prețuri mai accesibile decât în nordul Italiei.

Slovenia. O surpriză plăcută, cu peisaje verzi, orașe curate și servicii publice de calitate.

Ce atrage pensionarii în aceste noi destinații?

Pe lângă soare și temperaturi plăcute, pensionarii sunt din ce în ce mai atenți la costul vieții, de exemplu. Multe dintre aceste țări oferă prețuri mai mici la locuințe, alimente și servicii decât țările vest-europene tradiționale. Accesul la servicii medicale bune, moderne și la prețuri rezonabile este de asemenea esențial.

Mai mult, in multe dintre aceste destinații, limba engleză este larg vorbită, facilitând integrarea și comunicarea.

Siguranța și calitatea vieții este un alt punct important, dat fiind ca orașele și comunitățile prietenoase, cu un nivel scăzut al criminalității, sunt esențiale pentru o pensionare liniștită.

De asemenea, accesul ușor la transport, aeroporturi și internet de mare viteză sunt factori care cântăresc mult în decizia pensionarilor.