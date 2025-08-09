Ce pensie primești după 5 ani de muncă în Italia. Cum trebuie să procedezi pentru a încasa banii

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025
de Daoud Andra

Puțini români știu că pot primi pensie din Italia chiar și dacă au muncit acolo doar 5 ani. În anumite situații, acest drept există chiar și pentru cei care nu au achitat contribuții la stat, iar numeroase femei – încadrate ca menajere, bone, îngrijitoare sau asistente familiale – se regăsesc în această categorie. Este un drept legal și, odată îndeplinite condițiile, banii pot fi solicitați pe cale oficială.

Cine poate beneficia de pensie din Italia

Conform publicației italiene La legge per tutti, indemnizația specială poate fi obținută doar de persoanele care nu au plătit contribuții înainte de anul 1996. Categoriile vizate sunt, în general, cele implicate în munca domestică sau în îngrijirea persoanelor vârstnice ori cu dizabilități.

Totuși, pensia nu poate fi încasată la orice vârstă. Nici măcar pragul standard de 67 de ani nu este valabil în acest caz. Beneficiarii pot solicita banii abia la împlinirea vârstei de 71 de ani. Pentru românii aflați în această situație, anii lucrați în Italia se adună la vechimea din România. Astfel, cine a muncit 5 sau 10 ani în Italia și restul în țară va avea perioada totală calculată la pensia românească.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale precizează că toți românii cu domiciliu în străinătate pot beneficia de pensie în baza Legii nr. 263/2010, articolul 111. România are în prezent 14 acorduri bilaterale de securitate socială semnate cu state precum Albania, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia sau Regatul Țărilor de Jos, dar și cu statele UE, ceea ce include și Italia.

Aceste acorduri permit cumularea perioadelor de cotizare din diferite țări și asigură plata pensiei chiar dacă beneficiarul locuiește peste hotare.

Procedura pentru românii stabiliți în străinătate

Pentru cei care trăiesc în afara țării, primul pas este emiterea unei procuri speciale. Prin aceasta, o persoană cu domiciliul în România este împuternicită să acționeze în numele titularului pentru toate demersurile legate de stabilirea dreptului la pensie și încasarea sumelor cuvenite.

Actele necesare sunt:

  • o cerere oficială de pensionare;
  • documente privind deschiderea unui cont curent;
  • procura specială în favoarea mandatarului din România;
  • copie după cuponul de pensie (dacă există).

După depunerea dosarului, autoritățile române colaborează cu cele italiene pentru confirmarea perioadelor lucrate și stabilirea cuantumului pensiei.

Multe persoane nu își revendică acest drept pentru că nu știu că îl au. În special în cazul lucrătorilor casnici sau al îngrijitorilor, lipsa de informare duce la pierderea unor sume importante. Chiar dacă perioada muncită este scurtă, legea europeană și acordurile bilaterale garantează că anii respectivi nu sunt pierduți.

Așadar, dacă ai muncit în Italia cel puțin 5 ani și te apropii de vârsta legală, merită să te interesezi despre procedură. Este posibil ca acei ani să-ți aducă un plus semnificativ la pensie – bani pe care legea îți permite să îi primești, cu condiția să faci pașii necesari pentru a-i solicita.

