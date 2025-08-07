Modificări importante pentru românii cu pensie privată. Se introduce o nouă taxă, iar retragerea integrală a banilor va fi eliminată

Guvernul pregătește una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în sistemul de pensii private. Pentru milioanele de români care economisesc prin Pilonul II, regulile se schimbă radical: dispare opțiunea retragerii integrale a banilor și apare un nou comision, mascat sub forma unei taxe de funcționare.

Ce prevede noul proiect de lege al Guvernului

Potrivit unui proiect de lege care urmează să fie aprobat în ședința de Guvern, vor fi introduse modificări esențiale în administrarea pensiilor private Pilon II. După 17 ani de funcționare a acestui sistem, contribuabilii nu vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată.

În schimb, vor avea de ales între două variante: retragere programată (în tranșe lunare) sau anuitate viageră – o pensie plătită pe toată durata vieții. În ambele cazuri, accesul la banii economisiți devine mai restrictiv decât până acum.

Dispare retragerea integrală. Ce alternative vor avea participanții

În prezent, românii pot opta între retragerea integrală a sumei – cu aplicarea impozitului pe câștig și a contribuției CASS dacă se depășește pragul de 3.000 de lei – sau retrageri lunare timp de cel mult 5 ani.

Prin noul proiect, retragerea integrală va fi eliminată complet, iar în locul ei vor exista doar două opțiuni:

retragerea programată: sume lunare fixe, pe o perioadă determinată;

anuitate viageră: pensie lunară calculată pe baza speranței de viață, care se plătește până la deces.

În cazul retragerii programate, dacă participantul moare înainte de epuizarea sumei, diferența va fi transferată moștenitorilor. În plus, se va permite o singură retragere de maximum 25% din suma acumulată, într-o singură tranșă, fără acces la restul fondului.

Apare o nouă taxă pentru funcționarea sistemului

Proiectul de lege introduce și un nou comision lunar, care va fi reținut direct din activele fondului, adică din banii contribuiți de români. Este vorba despre un comision de funcționare, necesar pentru acoperirea costurilor legate de administrarea mecanismului de plată și auditul financiar al fondului.

Practic, viitorii pensionari vor plăti suplimentar pentru a-și primi banii înapoi, deși au contribuit deja zeci de ani. Conform documentului oficial, fondul de plată va suporta cheltuielile „din activele sale”, adică din contribuțiile acumulate în conturile individuale ale participanților.

Câți bani sunt acum în fondurile private din România

Potrivit datelor publicate de Economedia.ro, fondurile de pensii private Pilon II gestionau la finalul lunii mai 2025 active în valoare de 166,2 miliarde de lei, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește Pilonul III – pensiile facultative – activele ajunseseră la 6,1 miliarde de lei, marcând o creștere anuală de 21%, potrivit statisticilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).