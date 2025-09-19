Noi titluri de stat anunțate de Guvern, un buget de 10.8 miliarde de lei. Ce poți face cu banii de la stat din operațiunea Samurai

România se pregătește să lanseze o nouă emisiune de titluri de stat, denumită „Operațiunea Samurai”, menită să susțină proiectele din sectorul economiei verzi.

În acest sens, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această inițiativă vine ca o continuare a obligațiunilor verzi emise de Ministerul de Finanțe în 2024 și 2025, al căror total ajunge la aproape 10,8 miliarde de lei.

Fondurile obținute până acum au fost direcționate către proiecte diverse, cum ar fi transportul nepoluant, gestionarea apei uzate sau măsuri de adaptare la schimbările climatice, iar Guvernul are intenția de a extinde aceste eforturi prin viitoarea emisiune de obligațiuni Samurai.

De altfel, strategia cu pricina face parte dintr-un plan mai amplu care vizează atragerea de finanțări externe și consolidarea parteneriatelor public-private.

„Este esențial să folosim toate instrumentele disponibile pentru a crește nivelul investițiilor, deoarece spațiul fiscal va fi mai restrâns în anii următori”, a declarat ministrul Nazare la CES ESG Conference 2025, conform Agerpres.

Parteneriate public-private și asistență tehnică internațională

Ministrul de Finanțe a mai precizat că România are nevoie de sprijin tehnic pentru a dezvolta parteneriate public-private eficiente, un sector în care țara noastră nu a înregistrat progrese semnificative comparativ cu alte state din regiune.

În cadrul unor discuții desfășurate la Washington cu Departamentul de Comerț al SUA, autoritățile române au obținut sprijinul Programului pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial (CLDP) în vederea atragerii de investiții și a dezvoltării cadrului necesar pentru astfel de parteneriate.

În următoarele luni, specialiști americani vor colabora cu autoritățile române pentru a evalua cadrul legislativ existent și pentru a contribui la crearea unui portofoliu de proiecte prioritare în domeniul economiei verzi.

Cooperarea internațională este considerată esențială pentru accelerarea investițiilor și pentru implementarea unor soluții sustenabile care să respecte principiile ESG (Environmental, Social, Governance).

Evenimentul de la CES ESG Conference 2025 a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți și lideri din mediul de afaceri pentru a dezbate impactul conceptelor de sustenabilitate, economie circulară și guvernanță corporativă asupra comunităților și afacerilor.

În acest context, „Operațiunea Samurai” reprezintă un pas strategic al Guvernului pentru consolidarea economiei verzi și atragerea de resurse financiare diversificate, atât interne, cât și externe.

Prin această emisiune de obligațiuni Samurai, România își propune nu doar să continue investițiile în proiecte verzi, dar și să creeze un cadru favorabil pentru colaborarea public-privat și pentru implicarea partenerilor internaționali în dezvoltarea durabilă a țării.