Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 20:16
de Mădălina Bahrim

ECONOMIE
Plata cu cardul va deveni obligatorie pentru toți comercianții din România, indiferent de mărimea afacerii sau de nivelul încasărilor anuale. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat astăzi, la Palatul Victoria, că va fi eliminat actualul plafon de 50.000 de lei, prag sub care firmele și magazinele nu erau obligate să accepte plăți electronice.

Toți comercianții vor trebui să ofere obligatoriu plata cu cardul și cash simultan

„Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât să nu avem niciun fel de limită. Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilități de plată în numerar, cât și posibilități de plată cu orice mijloc de plată electronic”, a declarat ministrul.

În prezent, legislația prevede că doar comercianții care depășesc încasări anuale de 50.000 de lei trebuie să accepte plăți cu cardul, fie prin terminal POS, fie prin alte soluții moderne, inclusiv aplicații mobile. Prin modificarea anunțată, această obligație se va aplica inclusiv micilor magazine din sate, piețe sau zone izolate, care până acum erau exceptate.

Măsura este inclusă într-un proiect de act normativ cu mai multe modificări fiscale, care va fi supus dezbaterii publice. Potrivit ministrului, există în prezent peste 300.000 de cazuri de comercianți care nu acceptă cardul.

„Nu mai suntem în situația din 2021 sau 2018, când POS-urile erau greu de obținut și aveau regimuri complicate. Acum există trei variante de POS, ușor accesibile”, a subliniat Nazare.

Ce se întâmplă în cazul operatorilor economici din zonele fără internet? Guvernul se gândește să accepte unele excepții justificate

Pentru zonele în care nu există internet, vor fi prevăzute norme tranzitorii și excepții justificate.

„Probabil că există astfel de cazuri în anumite zone din țară, dar acestea sunt excepția, nu regula. Avem nevoie de vizibilitate asupra plăților de toate tipurile”, a explicat ministrul.

În paralel, Ministerul Finanțelor a inițiat discuții cu băncile și procesatorii de plăți pentru reducerea comisioanelor la tranzacțiile cu cardul.

„Fac un apel public ca odată cu adoptarea acestei măsuri să vedem o atitudine diferită privind comisioanele, astfel încât plata cu cardul să devină mai puțin costisitoare decât este astăzi”, a spus Nazare.

Această schimbare ar putea aduce un pas important spre digitalizarea completă a plăților în România, dar va impune și celor mai mici comercianți adaptarea la noile cerințe. Dacă proiectul va fi aprobat, plățile cu cardul vor deveni regula, nu excepția, în orice colț al țării.

Nu dispar plățile cash – plata cu cardul devine obligatorie, dar banii lichizi rămân în circulație

Ministrul Finanțelor a subliniat clar că introducerea obligativității plăților cu cardul nu înseamnă eliminarea banilor cash. Comercianții vor fi obligați să pună la dispoziția clienților ambele opțiuni, atât plata în numerar, cât și plata electronică. Astfel, cei care preferă să achite cu bancnote și monede vor putea continua să o facă, fără nicio restricție.

Scopul măsurii este să ofere tuturor consumatorilor libertatea de a alege modalitatea de plată, nu să limiteze opțiunile existente.

