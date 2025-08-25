Noi reguli pentru construcțiile din curte. Ce modificări la locuință îți pot aduce amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei

Românii care ridică în curtea proprie garaje, șoproane, grajduri, solarii sau alte tipuri de construcții fără să obțină în prealabil autorizație de construcție riscă sancțiuni extrem de mari. Dacă până acum aceste lucrări erau încadrate ca abateri minore și erau sancționate cu amenzi reduse, noul proiect de lege aflat în dezbatere publică aduce schimbări majore. Potrivit inițiativei legislative, amenzile pot varia între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și de dimensiunea construcției ridicate fără acte legale.

Autoritățile locale vor fi cele care vor stabili sancțiunile, ceea ce înseamnă că fiecare primărie va putea acționa direct asupra celor care construiesc fără avize. Astfel, orice român care ridică un garaj, o toaletă sau chiar o magazie în curte, fără documentele impuse de lege, riscă să plătească o amendă consistentă.

Amenzi enorme pentru construcțiile fără autorizație

Proiectul de lege, care face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme pentru administrația publică locală, aduce reguli mult mai stricte pentru gospodăriile din toată țara. Până acum, multe dintre construcțiile mici din curți – grajduri, șoproane sau chiar grupuri sanitare – erau ridicate fără autorizație, iar controalele nu erau riguroase. Noile prevederi schimbă radical situația.

Astfel, indiferent dacă este vorba de o anexă mică sau de o clădire de mari dimensiuni, autoritățile locale vor putea aplica sancțiuni semnificative. Amenzile variază de la 1.000 de lei, în cazul unor abateri minore, până la 100.000 de lei pentru construcții ridicate complet ilegal și fără nicio aprobare.

Ce prevede proiectul de lege

Conform noilor reglementări propuse, amenzile sunt împărțite pe mai multe categorii:

Construcții fără autorizație (garaje, garduri, șoproane, grajduri, anexe, locuințe sau chiar blocuri): amenzi între 1.000 și 100.000 de lei.

Construcții realizate cu autorizație, dar care nu respectă proiectul aprobat: sancțiuni între 5.000 și 20.000 de lei.

Refuzul proprietarului de a permite accesul organelor de control: amendă fixă de 10.000 de lei.

Măsura vine într-un context în care multe gospodării din mediul rural nu dispun încă de condiții moderne de trai. Datele INS arată că, în 2023, doar 67,3% dintre gospodăriile de la sate aveau grup sanitar în interiorul casei. Cu alte cuvinte, aproape o treime dintre românii din mediul rural folosesc încă toaleta din curte, ceea ce înseamnă că numărul anexelor construite fără autorizație este foarte mare.

Cum vor acționa autoritățile locale

Scopul declarat al proiectului este acela de a oferi mai multă putere primăriilor în gestionarea construcțiilor ilegale. Până acum, sancțiunile mici și lipsa unui cadru legislativ strict făceau ca multe dintre abaterile de acest tip să fie trecute cu vederea. Noile reglementări urmăresc să descurajeze ridicarea de clădiri fără avize și să responsabilizeze proprietarii.

Amenzile nu vor fi aplicate doar pentru clădirile de mari dimensiuni, ci și pentru anexe aparent neînsemnate, cum ar fi magazii sau solarii. Astfel, orice lucrare care nu are avizele necesare riscă să fie încadrată ca ilegală și să aducă proprietarului o sancțiune serioasă.