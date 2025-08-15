Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 10:07
de Vieriu Ionut

Amenzi majorate drastic pentru construcțiile fără autorizație. Sancțiunile pot ajunge la 100.000 de lei

Legislație
Amenzi majorate drastic pentru construcțiile fără autorizație. Sancțiunile pot ajunge la 100.000 de lei
Noul proiect de lege propune amenzi de până la 100.000 de lei pentru construcțiile fără autorizație

În efortul de a moderniza și eficientiza administrația publică locală, Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de lege care vizează o serie de schimbări semnificative, cu un impact direct asupra cetățenilor. Una dintre cele mai notabile modificări propuse se referă la sancțiunile pentru construirea de anexe gospodărești fără a deține autorizațiile necesare. Până de curând, astfel de fapte erau considerate minore, dar noile reglementări le plasează într-o categorie de infracțiuni mult mai serioase, cu consecințe financiare deosebit de grave.

Sancțiuni majorate pentru românii care construiesc fără autorizație

Noul proiect de lege privind reforma administrației publice locale aduce modificări majore în privința sancțiunilor aplicate pentru construcțiile fără autorizație. Conform informațiilor publicate pe digi24.ro, persoanele care ridică garaje, șoproane, grajduri sau depozite fără aprobarea prealabilă a primăriei ar putea fi sancționate cu amenzi care pot atinge sume impresionante. Sancțiunile financiare propuse încep de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 100.000 de lei, o creștere substanțială față de vechile reglementări.

Diferența semnificativă dintre valoarea minimă și cea maximă a amenzii a fost stabilită pentru a oferi autorităților locale o mai mare flexibilitate în evaluarea gravității fiecărui caz în parte. Astfel, o construcție minoră va fi sancționată cu o amendă mai mică, în timp ce o anexă de mari dimensiuni, ridicată fără autorizație, va atrage o pedeapsă financiară mult mai aspră.

Chiar dacă ai autorizație, poți primi amendă dacă nu este respectat planul avizat

Proiectul de lege abordează și alte tipuri de abateri legate de construcții. Astfel, în cazul în care un proprietar deține o autorizație de construire, dar nu respectă planul avizat, amenzile propuse variază între 5.000 și 20.000 de lei. Această măsură subliniază importanța respectării cu strictețe a proiectului aprobat, evitând modificările neautorizate care ar putea compromite siguranța construcției sau ar putea afecta mediul înconjurător.

O altă propunere inclusă în proiectul de lege vizează refuzul de a permite organelor de control accesul pe proprietate pentru a verifica legalitatea unei construcții. Pentru o astfel de abatere, amenda fixă propusă este de 10.000 de lei, o sancțiune menită să descurajeze încercările de a bloca controalele oficiale și de a ascunde neregularitățile.

De la abatere minoră la sancțiune majoră

Până în prezent, construirea de anexe precum garajele sau șoproanele fără autorizație era considerată o abatere minoră de către legea autorităților locale. Noua reformă, însă, modifică radical această percepție, impunând sancțiuni severe menite să descurajeze definitiv construcțiile ilegale. Scopul este de a responsabiliza cetățenii și de a asigura că orice tip de construcție respectă normele urbanistice și legale în vigoare, contribuind la un mediu urban și rural mai bine organizat.

