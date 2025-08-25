Ultima ora
25 aug. 2025 | 14:03
de Bianca Dumbrăveanu

Schimbări în Codul Rutier 2025. Ce amenzi riscă șoferii care depășesc viteza legală chiar și cu 5 km/h

Codul Rutier 2025 aduce schimbări importante pentru șoferii din România. Dacă până acum amenzile pentru depășirea vitezei începeau de la un prag de 10 kilometri pe oră peste limita legală, noile reglementări reduc acest prag la doar 5 kilometri pe oră. Practic, și o mică depășire a vitezei va fi sancționată. Motivul principal al modificării este faptul că aparatele radar ale Poliției au fost modernizate și sunt mult mai precise, eroarea tehnică fiind considerabil redusă. În plus, conducătorii auto care nu își achită amenzile în termen de 90 de zile riscă să rămână fără permis, iar acesta le va fi restituit doar după plata integrală a datoriilor către bugetul local.

Amenzi pentru depășirea vitezei cu doar câțiva kilometri

Una dintre cele mai vizibile modificări privește pragul de sancționare. Șoferii erau amendați începând de la o depășire de 10 km/h, acum sancțiunile încep chiar de la 5 km/h peste limita admisă. Astfel, atenția la vitezometru va trebui să fie constantă, iar orice neglijență poate duce la amendă și puncte de penalizare.

Sancțiuni și puncte de penalizare în funcție de depășire

Noile prevederi stabilesc sancțiuni diferențiate în funcție de cât de mult este depășită viteza legală:

  • Pentru depășirea cu până la 20 km/h peste limita legală, șoferii primesc 2 puncte de penalizare și o amendă între 404 și 606 lei.
  • Pentru depășirea între 21 și 30 km/h, amenda este cuprinsă între 808 și 1.010 lei, iar șoferii acumulează între 4 și 5 puncte de penalizare.
  • Pentru depășirea între 31 și 40 km/h, sancțiunea este între 1.212 și 1.616 lei și se aplică între 6 și 8 puncte de penalizare.
  • Pentru depășirea între 41 și 50 km/h, amenzile ajung între 1.818 și 4.040 lei, iar punctele de penalizare pot varia între 9 și 20.
  • Pentru depășirea cu mai mult de 50 km/h, amenda rămâne între 1.818 și 4.040 lei, însă pe lângă aceasta, permisul de conducere se suspendă pentru 90 de zile.

Șoferii prea lenți riscă și ei amenzi

Modificările din Codul Rutier nu vizează doar viteza excesivă, ci și condusul prea lent. Șoferii care circulă cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă de viteză impusă pentru un anumit drum riscă să fie sancționați. În acest caz, amenzile sunt cuprinse între 405 și 607 lei.

Permisul se restituie doar după plata amenzilor

O altă schimbare importantă prevede că șoferii care nu își plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile vor rămâne fără permis. Documentul va fi restituit doar după ce aceștia achită toate obligațiile restante către bugetul local, inclusiv amenda pentru care a fost aplicată suspendarea dreptului de a conduce.

Această prevedere este inclusă într-un proiect pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Dezvoltării și are rolul de a responsabiliza șoferii care evită plata sancțiunilor.

