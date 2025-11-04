Noi detalii în cazul avionului rămas pe pistă la Cluj-Napoca. Momentul în care pilotul cere intervenția medicilor.Copilotul, o femeie de 31 de ani, a fost dusă la spital

Seara de luni a adus momente de tensiune pe aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, după ce o aeronavă Ryanair a rămas pe pistă în urma unei urgențe medicale apărute la bord. Copilotul avionului, o femeie în vârstă de 31 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, iar pilotul a solicitat intervenția echipajelor de salvare imediat după aterizare.

Pilotul a cerut ajutor imediat: „Servicii medicale la sosire!”

Incidentul a dus la întreruperea temporară a traficului aerian, două zboruri fiind redirecționate către Sibiu până la reluarea operațiunilor. Momentele de panică au fost surprinse în conversația dintre pilot și turnul de control.

„Pista 25 liberă pentru aterizare. Ajutor! Servicii medicale la sosire, doriți să ne opriți pe pistă?”, a transmis comandantul aeronavei, potrivit înregistrărilor oficiale.

La scurt timp după mesaj, avionul a aterizat în siguranță la ora 22:44, dar a rămas pe pistă pentru ca pilotul să-i acorde primul ajutor colegei sale până la sosirea echipajelor medicale.

„Copilotului i s-a făcut rău. Bineînțeles, am luat toate măsurile necesare. Avionul a aterizat în siguranță, la ora 22:44. A rămas pe pistă, astfel încât comandantul să acorde primul ajutor doamnei copilot, care a fost luată de ambulanță. I s-a acordat ajutorul și, ulterior, avionul a rulat pentru parcare”, a declarat David Ciceo, directorul aeroportului din Cluj-Napoca, pentru Digi24.

Diagnosticul pus de medici: barotraumă bilaterală

Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, femeia a fost transportată la Camera de Gardă ORL în stare de conștiență. În urma investigațiilor, medicii au stabilit diagnosticul de barotraumă bilaterală – o afecțiune provocată de dificultatea de egalizare a presiunii în urechea medie, des întâlnită în rândul personalului navigant sau al pasagerilor în timpul zborurilor.

După tratamentul administrat și monitorizarea stării de sănătate, femeia a fost externată în aceeași seară, cu recomandări medicale de specialitate.

Traficul aerian, blocat timp de o oră

Pentru gestionarea incidentului, autoritățile aeroportuare au decis suspendarea temporară a operațiunilor de aterizare și decolare.

„Aeroportul a fost închis aproximativ o oră. Două zboruri, de la Roma și Lisabona, au fost la Sibiu și, ulterior, au revenit”, a precizat David Ciceo.

În paralel, un alt avion a fost trimis de la București pentru a asigura continuarea programului de zbor.

„Zborul de la Cluj spre Bergamo a avut o întârziere de aproximativ trei ore. A venit alt echipaj care a făcut zborul”, a adăugat directorul aeroportului.

Ciceo a confirmat că femeia este acum în afara oricărui pericol.

„Am înțeles că doamna copilot este în afara oricărui pericol”, a mai spus acesta.

Incidentul a atras atenția pasagerilor și a echipajelor

Aparatul Ryanair a rămas imobilizat pe pistă imediat după aterizare, timp în care echipajele de urgență au intervenit pentru stabilizarea stării colegei aflate la comenzi. Deși situația s-a rezolvat fără consecințe grave, zborurile de luni seară au înregistrat întârzieri semnificative, iar pasagerii au fost nevoiți să aștepte reluarea activității pe aeroport.

Deși incidentul nu a pus în pericol siguranța pasagerilor, acesta a evidențiat importanța reacției rapide a echipajelor de zbor și a echipelor medicale de la sol.

Femeia a fost externată, iar zborurile au revenit la normal

După câteva ore de pauză, traficul aerian pe aeroportul din Cluj-Napoca a fost reluat, iar pasagerii au fost informați despre motivul întârzierilor. Copilota implicată în incident a fost externată la scurt timp, fiind în prezent în afara oricărui pericol.

Evenimentul a fost catalogat drept o urgență medicală izolată, gestionată prompt de către echipajul aeronavei și echipele de intervenție de la sol.