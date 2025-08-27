Ultima ora
27 aug. 2025 | 18:03
de Bianca Dumbrăveanu

Actualitate
Un nou incident aviatic. Un Boeing 737 a aterizat de urgență după o explozie la bord. Zborul spre Paris a fost anulat

Un zbor Norwegian cu destinația Paris a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență miercuri dimineață, după ce o explozie s-a produs la bordul aeronavei. Avionul, un Boeing 737, a părăsit aeroportul Arlanda din Stockholm, Suedia, dar nu a mai ajuns la destinație, revenind la punctul de plecare. Incidentul a provocat intervenția rapidă a echipelor de urgență și a generat întrebări privind siguranța pasagerilor și a aeronavei.

Explozia și aterizarea de urgență

Zborul Norwegian, cu 181 de pasageri la bord, a decolat conform planului, dar a fost nevoit să survoleze aeroportul Arlanda pentru a pregăti aterizarea de urgență. În timp ce avionul se afla în aer, au fost observate resturi pe pistă, care indicau că explozia s-a produs la unul dintre pneurile avionului.

Un ofițer de presă norvegian a declarat pentru Mirror:

„Avionul a decolat conform planului. Dar când era în aer, pilotul a trebuit să se întoarcă la Arlanda din cauza unor probleme tehnice”.

Purtătorul de cuvânt a precizat că pilotul se pregătea să facă o aterizare dură, însă manevra s-a desfășurat fără probleme.

Intervenția echipelor de urgență

Poliția și paramedicii s-au deplasat rapid pe pistă, pregătiți să intervină în caz de nevoie. Avioanele care trebuiau să aterizeze la Arlanda au fost deviate pe o altă pistă, iar pe aeroport s-au format cozi de aeronave, conform declarațiilor unei persoane care se afla la fața locului. Aceasta a spus pentru postul suedez Expressen:

„S-a format o coadă de avioane din cauza incidentului.”

Mașini ale echipelor de intervenție au fost văzute îndreptându-se spre avion, care urma să fie examinat de specialiști.

„Este greu de speculat cât de grav este acest lucru. Luăm în serios toate incidentele de acest gen. Este foarte neobișnuit”, a adăugat ofițerul de presă norvegian.

Reacțiile pasagerilor

Pasagerii aflați la bord au descris momentele de panică și emoția resimțită în timpul zborului. Maya Carenco, care locuiește în Paris și se afla în avion, a declarat pentru Expressen:

„Când (n.r. avionul) a pornit, s-a zguduit foarte tare. S-a zguduit și a vibrat foarte mult. Picioarele mele încă tremură. Când eram în aer, nu știam ce s-a întâmplat, dar acum că am aflat, sunt un pic șocată. Pilotul și personalul de la bord au fost atât de calmi încât nu am fost deloc îngrijorată la momentul respectiv, ceea ce a fost un lucru bun, privind în urmă.”

Pasagerii au fost debarcați în siguranță, iar autoritățile investighează incidentul pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei. Până în prezent nu este clar dacă cineva a fost rănit în urma incidentului, iar aeronava va fi supusă unor verificări tehnice amănunțite înainte de a fi repusă în circulație.

Implicațiile pentru zborurile viitoare

Incidentul a generat întârzieri și anulări de zboruri la aeroportul Arlanda. Deși situația a fost gestionată fără victime, autoritățile au subliniat că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală. Este foarte posibil ca procedurile de verificare a aeronavelor să fie intensificate temporar, până la clarificarea tuturor detaliilor legate de explozia pneului.

Compania Norwegian nu a oferit încă un calendar precis privind reluarea zborurilor spre Paris, dar oficialii au transmis că pasagerii vor fi reprogramați și vor primi asistență pentru continuarea călătoriilor.

