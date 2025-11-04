Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 08:12
de Badea Violeta

Trafic blocat pe Aeroportul Cluj. Un avion Ryanair a rămas pe pistă după aterizare – Pilotul, preluat inconștient de echipajele medicale
Trafic dat peste cap la Aeroportul Cluj. Sursa foto: Profimedia

Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca a fost blocat luni seară, 3 noiembrie, după ce o aeronavă Ryanair a rămas pe pistă imediat după aterizare. Traficul aerian a fost oprit temporar, iar două aeronave au fost redirecționate spre Sibiu. Situația s-a complicat și mai mult după ce unul dintre piloți a fost preluat inconștient de echipajele medicale, iar cauza incidentului nu este încă clarificată.

Cum s-a produs incidentul

Aeronava Ryanair venea din Bergamo și opera un zbor de seară către Cluj-Napoca. După aterizare, avionul a rămas blocat pe pistă, ceea ce a determinat autoritățile aeroportuare să suspende aterizările și decolările pentru a permite intervenția echipelor de urgență.

Conform informațiilor disponibile, înainte de aterizare a fost raportată o urgență medicală la bord, iar pilotul a anunțat incapacitatea colegului său din cabina de comandă. Imediat după oprirea aeronavei, personalul medical a fost chemat pe pistă și a preluat pilotul afectat în stare de inconștiență, informează BoardingPass.

În acest moment, nu există informații oficiale privind cauza stării acestuia, însă incidentul a impus o reacție rapidă din partea echipelor de intervenție și a personalului aeroportuar.

Ce consecințe a avut blocarea pistei pentru pasageri și zboruri

Blocarea aeronavei pe pistă a generat o perturbare majoră în programul de zbor. Două avioane care urmau să aterizeze la Cluj au fost deviate către Aeroportul Internațional din Sibiu, unde au alimentat în așteptarea redeschiderii pistei.

Pasagerii aflați la bord, precum și cei care urmau să călătorească din Cluj, au fost nevoiți să aștepte până când pista a putut fi eliberată și operațiunile aeriene au fost reluate.

După finalizarea procedurilor de intervenție și degajarea aeronavei de pe pistă, traficul a fost reluat treptat, iar avioanele redirecționate au revenit la Cluj. Situația a fost gestionată cu prioritate, pentru a limita întârzierile și disconfortul pasagerilor.

Când a fost reluat zborul retur și cum s-a asigurat continuitatea operațiunilor

Zborul de retur al aeronavei Ryanair către Bergamo nu a mai putut fi operat de echipajul inițial. Un alt echipaj, sosit special de la București, a preluat aeronava.

Zborul a plecat cu o întârziere de peste trei ore, la ora 02:58, marcând reluarea normală a operațiunilor după un incident care a atras atenția comunității aeronautice.

În ciuda întârzierilor și perturbărilor, măsurile luate au permis restabilirea traficului, însă incidentul ridică întrebări privind procedurile de urgență și starea de sănătate a personalului navigant. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale evenimentului.

