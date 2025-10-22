Nimic nu se pierde, totul se tranformă: Ce a făcut un cuplu cu un autobuz vechi și cum vrea să scoată bani buni din el acum

Ultima ora
Autobuzul restaurat de cei doi / Foto: Colaj Playtech cu fotografiile realizate de Jam Press / Kim Ricardo

După doi ani petrecuți pe drumuri, un cuplu din Australia a decis să vândă autobuzul vintage pe care l-a transformat într-o locuință complet echipată. Kim și Ted au cumpărat în urmă cu doi ani un model Leyland Atlantean fabricat în 1966 și l-au recondiționat integral, transformându-l într-o casă pe roți cu toate dotările moderne.

Autobuzul, considerat o piesă rară, este scos acum la vânzare pentru 62.000 de lire sterline. Potrivit proprietarilor, vehiculul ar fi singurul de acest tip aflat încă în stare perfect funcțională, scrie The Daily Mail.

Cum a fost transformat autobuzul într-o locuință completă

Cei doi au investit aproximativ 100.000 de dolari australieni în proiect, realizând întreaga conversie în doar trei luni.

Procesul a inclus decaparea manuală a vopselei, înlocuirea garniturilor geamurilor, refacerea instalațiilor electrice și sanitare și montarea unor rezervoare de apă din oțel inoxidabil.

Interiorul a fost complet remodelat, cu mobilier vechi recondiționat și elemente realizate manual, inclusiv o baie completă cu duș și toaletă. Rezultatul este un spațiu confortabil și elegant, în care se îmbină stilul retro cu funcționalitatea unei locuințe moderne.

Kim, în vârstă de 60 de ani, povestește că experiența de a trăi în autobuz a fost una „extraordinară”: libertatea de a se deplasa oriunde, fără a renunța la confort, le-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții. „A fost o bucurie să putem călători și, în același timp, să avem casa cu noi”, spune ea.

autobuz transformat in locuinta

Interiorul autobuzului restaurat de cei doi / Foto: Colaj Playtech cu fotografiile realizate de Jam Press / Kim Ricardo

O nouă aventură pentru proprietari și o șansă unică pentru cumpărători

Deși autobuzul are aproape 60 de ani, proprietarii susțin că funcționează impecabil și este gata de drum. Vehiculul se vinde complet mobilat, fiind echipat cu mobilier vintage, accesorii artizanale și toate facilitățile necesare pentru o viață confortabilă pe roți.

Cuplul spune că decizia de a-l vinde nu vine din plictiseală, ci din dorința de a începe un nou proiect. „Ne-am îndrăgostit de acest autobuz, dar e timpul pentru o altă provocare”, explică Kim.

Pentru cei care visează la o viață nomadă, dar cu stil, autobuzul oferă o combinație rară de autenticitate și confort. Este o ocazie ideală pentru cei care doresc să exploreze lumea fără a renunța la sentimentul de acasă, o locuință pe roți care spune o poveste, dar care așteaptă acum un nou capitol și alți pasionați de libertate și aventură.

