Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 12:46
de Badea Violeta

Oraşul din România care are benzi speciale pentru autobuze, dar nu şi mijloc de transport în comun pe aceste străzi. Ce spun locuitorii?

Oraşul din România care are benzi speciale pentru autobuze, dar nu şi mijloc de transport în comun pe aceste străzi. Ce spun locuitorii?
Orasul din Romania cu benzi pentru transportul public, dar fara autobuze care sa le foloseasca. Sursa foto: CT100

Într-un oraș din România, autoritățile locale au inaugurat o bandă destinată transportului public pe un tronson unde nu circulă niciun autobuz. Măsura a stârnit nedumerirea locuitorilor și a ridicat întrebări cu privire la modul de cheltuire a banilor publici. Noua bandă, marcată ”BUS-TAXI” și separată de restul traficului cu stâlpișori, este folosită momentan doar de taxiuri.

O bandă ”BUS-TAXI” pe un bulevard fără autobuze

Primăria Constanţa a delimitat recent o bandă specială destinată transportului public pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, în zona parcului Gării şi a Trezoreriei. Banda este vizibil marcată ”BUS-TAXI” şi izolată cu stâlpişori, însă pe acel tronson nu circulă niciun autobuz al CT Bus.

Astfel, singurele vehicule care o pot folosi în mod legal sunt taxiurile, ceea ce transformă investiţia într-o măsură lipsită de utilitate pentru transportul public, potrivit CT100.ro.

Introducerea benzilor dedicate nu este o premieră în Constanţa: ele au mai fost implementate în urmă cu aproximativ şase ani, în mandatul fostului primar Decebal Făgădău, ca parte a unui plan de fluidizare a traficului şi de stimulare a transportului în comun pe marile bulevarde.

Totuşi, noua situaţie ridică semne serioase de întrebare asupra planificării şi cheltuirii fondurilor publice, accentuând nevoia urgentă de transparenţă, eficienţă şi responsabilitate sporită din partea autorităţilor locale.

Locuitorii, între nemulţumire şi confuzie

Locuitorii din zonă sunt tot mai nemulţumiţi de schimbările recente, considerând că noua bandă destinată transportului public a fost amenajată fără a ţine cont de nevoile reale ale cartierului.

Banda inaugurată este chiar mai lată decât una obişnuită, comparabilă cu cea de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu – una dintre cele mai aglomerate artere din oraş –, iar acest lucru sporeşte frustrarea oamenilor, care cred că spaţiul ar fi putut fi folosit mai eficient pentru parcări sau pentru lărgirea carosabilului.

”Am crescut aici și am parcat toată viața în zonă. Acum au pus stâlpișori și bandă de autobuz, dar autobuz nu există. În schimb, Primăria nu a construit nicio parcare nouă. Unde să lăsăm mașinile?”, a spus un localnic nemulțumit de noile reguli.

Planuri de deviere a autobuzelor pentru a justifica investiţia

După apariţia informaţiilor despre această bandă nefolosită, presa locală relatează că au avut loc şedinţe la CT Bus şi la Primărie. S-ar fi discutat despre devierea autobuzelor liniei 100 astfel încât acestea să ocolească parcul şi să treacă pe noul tronson, doar pentru ca banda să nu rămână inutilă.

Deocamdată, proiectul rămâne un exemplu controversat de investiţie publică făcută fără o analiză clară a necesităţilor reale. Constănţenii aşteaptă răspunsuri şi soluţii concrete din partea autorităţilor pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete.

