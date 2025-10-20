Premieră în România: Primul autobuz electric românesc, produs la Mediaș, va circula la Deva

România face un pas important către mobilitatea verde: primul autobuz 100% electric realizat de un producător autohton va intra în circulație în municipiul Deva.

Vehiculul a fost construit de compania Automecanica Mediaș, un nume cu peste opt decenii de tradiție în industria auto, și marchează un moment de referință pentru transportul public sustenabil din țară.

Autobuzul electric are o autonomie suficientă pentru o zi întreagă de operare urbană, este complet accesibil persoanelor cu dizabilități și include multiple dotări moderne menite să crească confortul pasagerilor. Modelul respectă toate standardele europene în materie de siguranță, eficiență energetică și design ergonomic.

Tehnologie modernă și accesibilitate sporită

Vehiculul beneficiază de o funcție denumită „îngenunchere”, sistem care permite coborârea caroseriei în stație pentru a facilita urcarea și coborârea pasagerilor, în special a celor cu mobilitate redusă.

În interior, pasagerii vor găsi prize USB pentru încărcarea dispozitivelor, iluminat ambiental modern și scaune ergonomice, în timp ce șoferul dispune de un post de conducere proiectat pentru vizibilitate și confort maxim.

„A fost un proces de cercetare și dezvoltare care a durat aproximativ 12 luni, urmat de alți doi ani pentru trecerea de la prototip la producția de serie. Deși bateriile provin din Asia, restul componentelor sunt, în mare parte, europene, furnizate de companii din Uniunea Europeană”, a explicat Andrei Scobioală, directorul Automecanica Mediaș.

Deva, primul oraș care va beneficia de noile autobuze

Primele zece unități produse în fabrica din Mediaș vor fi livrate municipiului Deva, unde vor fi însoțite de zece stații de încărcare, patru dintre ele rapide. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al companiei, care vizează dezvoltarea unei game complete de mașini electrice pentru transportul public.

Potrivit conducerii Automecanica Mediaș, până în 2026 compania intenționează să lanseze și un tramvai electric, aflat deja în fază avansată de dezvoltare.

Prototipul acestuia este realizat în colaborare cu un partener european de renume și urmează să fie prezentat publicului în primăvara anului viitor.

Prin acest proiect, Mediașul redevine un centru industrial important, iar România face un pas semnificativ către producția locală de mașini nepoluante.

De altfel, lansarea autobuzului electric românesc reprezintă nu doar o reușită tehnologică, ci și un semnal că industria auto națională poate juca un rol real în tranziția către un viitor sustenabil și mai curat pentru transportul public urban.