Clujul dă startul viitorului: Primul autobuz autonom din România e deja pe străzi

Cluj-Napoca tocmai a bifat un nou capitol în cartea inovației românești. Un autobuz fără șofer, complet electric și autonom, a fost testat în premieră națională pe străzile orașului, sub ochii curioși ai clujenilor și într-un context cât se poate de ambițios: Summit-ul Internațional pentru Neutralitate Climatică, desfășurat sub sloganul „Carbon OFF. Future ON”.

Această demonstrație tehnologică a atras rapid atenția și a devenit un simbol al direcției în care se îndreaptă mobilitatea urbană. Iar primarul Emil Boc n-a ratat ocazia de a puncta momentul cu o declarație plină de optimism: „Astăzi viitorul circulă prin Cluj-Napoca, fără șofer, dar cu viziune”.

Autobuzul testat este un model Karsan e-ATAK, un vehicul electric de 8,3 metri lungime, cu o capacitate de 52 de pasageri și o autonomie de până la 300 km la o singură încărcare. Performanțele sale sunt de-a dreptul impresionante: poate circula 24/7, cu o viteză de până la 40 km/h, respectă semnele de circulație, oprește la stații, deschide și închide ușile, fără niciun ajutor uman. Mai mult, comunică în timp real cu sistemul central de gestionare a flotei și se poate sincroniza cu semafoarele pentru un trafic fluid.

Nivelul 4 de autonomie înseamnă că vehiculul poate funcționa fără intervenția unui șofer, într-un mediu controlat și pe rute bine stabilite. Cu toate acestea, în România, legislația actuală nu permite circulația acestor vehicule în regim comercial. Pentru moment, ele pot fi doar testate, pe trasee delimitate și cu aprobarea autorităților rutiere, așa cum a fost și cazul în Cluj-Napoca.

Testul s-a desfășurat pe o rută demonstrativă, cu plecare de la hotelul Radisson, traversând strada George Coșbuc și Splaiul Independenței, trecând pe lângă Cluj Arena și întorcându-se la punctul de pornire. Deși totul a fost monitorizat atent și sub supraveghere tehnică strictă, faptul că autobuzul a circulat efectiv fără șofer este o premieră care marchează un nou standard pentru transportul public românesc.

Încotro se îndreaptă Clujul și ce înseamnă această tehnologie pentru România

Clujul pare hotărât să devină liderul național al tranziției către un transport urban inteligent și sustenabil. După ce a introdus primele autobuze electrice în România și are deja planuri avansate pentru autobuze cu hidrogen și tren metropolitan, testarea acestui autobuz autonom este doar un pas firesc în traseul ambițios al orașului.

Primarul Emil Boc a subliniat importanța colaborării între administrație, mediul academic și sectorul privat, dar a punctat și piedica legislativă: „Bani avem, nu avem încă legislație. Este un proiect pilot special adaptat și aprobat de poliție. Parlamentul României sunt sigur că va veni cu o soluție”.

Aici intervine și o provocare majoră: fără un cadru legal clar, implementarea la scară largă a acestor vehicule rămâne imposibilă. Însă exemplul Clujului poate fi un catalizator pentru modificarea legislației rutiere din România și adoptarea unui cadru care să permită integrarea tehnologiilor autonome în transportul public național.

Cât de sigur este un autobuz care „gândește” singur

Autobuzul Karsan e-ATAK testat la Cluj nu este o simplă jucărie de laborator. A fost deja validat prin teste în SUA (la Universitatea de Stat din Michigan) și în țări precum Norvegia, Finlanda, Franța sau Elveția. În prezent, este singurul autobuz autonom de nivel 4 din lume operat în 12 proiecte internaționale.

Totuși, pentru a crește încrederea publicului, testele sunt supravegheate și, de regulă, un șofer uman este prezent în autobuz, pregătit să preia controlul în caz de urgență. De asemenea, rutele pe care circulă sunt complet digitalizate, iar autobuzul interacționează în timp real cu semafoarele și alte sisteme inteligente de trafic.

Siguranța rămâne însă o preocupare majoră. Chiar dacă performanțele tehnologice sunt impresionante, orice incident ar putea afecta încrederea în astfel de soluții. De aceea, introducerea acestora în transportul zilnic trebuie făcută gradual, cu testări extinse și dialog public constant.

În concluzie, testul autobuzului autonom din Cluj-Napoca nu este doar un spectacol tehnologic, ci o declarație de intenție: orașul vrea să fie pregătit pentru viitor. Dacă ești pasionat de tehnologii autonome, mobilitate urbană sustenabilă sau pur și simplu vrei să vezi cum ar putea arăta transportul public în 2030, Clujul îți oferă deja o fereastră către acest viitor.

Rămâne de văzut dacă restul țării va avea curajul să urmeze exemplul. Un lucru e sigur: roțile inovației deja se învârt.