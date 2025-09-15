Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
15 sept. 2025 | 23:18
de Raluca Ogaru

Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”

ACTUALITATE
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit detalii suplimentare despre incidentul de sâmbătă seară, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian național. Într-o intervenție televizată, șeful statului a precizat că autoritățile au date clare despre aparatul de zbor.

„Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc”, a declarat Nicușor Dan. Întrebat dacă drona trebuia doborâtă, acesta a subliniat că decizia este una punctuală și depinde de circumstanțe: „Este o decizie care se ia de la caz la caz”.

Președintele: România este în siguranță datorită NATO

Nicușor Dan a ținut să transmită românilor un mesaj de liniște, afirmând că țara se află în siguranță în ciuda contextului regional complicat.

Vezi și:
Ministerul Apărării, declaraţie despre drona rusească Geran care a pătruns în spaţiul aerian al României. „Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta”
O cântăreaţă, lovită pe scenă de o dronă care filma. Fanii au privit bulversaţi momentul. Video

„În primul rând, vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă. Faptul că suntem în NATO, faptul că noi colaborăm cu parteneri, că noi contribuim la protecţia aeriană în zona baltică – alte forţe armate sunt aici – înseamnă că NATO funcţionează”, a precizat acesta.

Președintele a adăugat că cel mai important incident de securitate recent a fost cel din Polonia, unde 19 drone rusești au intrat deliberat pe teritoriul acestei țări.

„Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile, pentru că este dovedit că ele sunt ruseşti şi în mod deliberat au survolat în interiorul a zeci de kilometri teritoriul polonez”, a menționat Nicușor Dan.

Reacția NATO, considerată „foarte fermă”

Șeful statului a subliniat reacția rapidă a NATO, pe care a catalogat-o drept un semnal clar de determinare.

Reacţia NATO a fost foarte fermă. Faptul că au fost doborâte unele dintre ele de către forţe olandeze care colaborau cu forţele poloneze, faptul că NATO s-a reunit a doua zi, faptul că NATO a spus că va consolida apărarea antiaeriană pe flancul estic, înseamnă că există determinare în rândul partenerilor noştri de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a subliniat Nicușor Dan.

În privința cadrului legal privind doborârea dronelor care pătrund pe teritoriul României, președintele a precizat că există prevederi clare, însă aplicarea lor ține de evaluarea fiecărui caz în parte:

„Aici e tot timpul o discuție. (…) Trebuie să fie comandantul de pază al zonei respective. E o decizie care se ia de la caz la caz, pentru că poți provoca pagube colaterale când tragi după ea”.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin pe fondul intensificării tensiunilor generate de utilizarea dronelor rusești în apropierea și uneori chiar pe teritoriul statelor NATO de la granița cu Ucraina.

Președintele, întrebat despre drona rusească intrată în România

În cadrul interviului acordat postului de televiziune, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnalistul Mircea Badea dacă drona rusească ce a pătruns pe teritoriul României era echipată cu armament.

„Eu nu am informația asta, pentru că avea ceva înauntrul ei care… nepunând mâna pe ea, nu putem ști ce avea înăuntru. Asta este ceea ce pot să spun, ea a fost, cum s-a spus de atâtea ori, urmărită de avioanele noastre și ale partenerilor”, a declarat șeful statului.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
iOS 26, disponibil oficial – cum ți se schimbă iPhone-ul după instalarea noului sistem de operare. Lista completă de modificări
iOS 26, disponibil oficial – cum ți se schimbă iPhone-ul după instalarea noului sistem de operare. Lista completă de modificări
Trump bate palma, de principiu, cu China pentru TikTok. Urmează discuția cu Xi
Trump bate palma, de principiu, cu China pentru TikTok. Urmează discuția cu Xi
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
ADN-ul confirmă implicarea lui Tyler Robinson în asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
ADN-ul confirmă implicarea lui Tyler Robinson în asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
Când are loc Evaluarea Națională 2025. Calendar complet pentru elevii de clasa a VIII-a
Când are loc Evaluarea Națională 2025. Calendar complet pentru elevii de clasa a VIII-a
Dacia impresionează Europa cu noul sistem dublu hibrid: spaniolii laudă „lovitura măiastră” a mărcii românești
Dacia impresionează Europa cu noul sistem dublu hibrid: spaniolii laudă „lovitura măiastră” a mărcii românești
Bistriţa: doi copii de 11 ani, agresaţi şi urcaţi cu forţa într-o maşină. Cine este agresorul
Bistriţa: doi copii de 11 ani, agresaţi şi urcaţi cu forţa într-o maşină. Cine este agresorul
Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut în Gara Arad. De ce infracțiune este acuzat  tânărul
Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut în Gara Arad. De ce infracțiune este acuzat  tânărul
Revista presei
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Playtech Știri
​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune
Playtech Știri
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...