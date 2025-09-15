Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit detalii suplimentare despre incidentul de sâmbătă seară, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian național. Într-o intervenție televizată, șeful statului a precizat că autoritățile au date clare despre aparatul de zbor.

„Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc”, a declarat Nicușor Dan. Întrebat dacă drona trebuia doborâtă, acesta a subliniat că decizia este una punctuală și depinde de circumstanțe: „Este o decizie care se ia de la caz la caz”.

Președintele: România este în siguranță datorită NATO

Nicușor Dan a ținut să transmită românilor un mesaj de liniște, afirmând că țara se află în siguranță în ciuda contextului regional complicat.

„În primul rând, vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă. Faptul că suntem în NATO, faptul că noi colaborăm cu parteneri, că noi contribuim la protecţia aeriană în zona baltică – alte forţe armate sunt aici – înseamnă că NATO funcţionează”, a precizat acesta.

Președintele a adăugat că cel mai important incident de securitate recent a fost cel din Polonia, unde 19 drone rusești au intrat deliberat pe teritoriul acestei țări.

„Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile, pentru că este dovedit că ele sunt ruseşti şi în mod deliberat au survolat în interiorul a zeci de kilometri teritoriul polonez”, a menționat Nicușor Dan.

Reacția NATO, considerată „foarte fermă”

Șeful statului a subliniat reacția rapidă a NATO, pe care a catalogat-o drept un semnal clar de determinare.

„Reacţia NATO a fost foarte fermă. Faptul că au fost doborâte unele dintre ele de către forţe olandeze care colaborau cu forţele poloneze, faptul că NATO s-a reunit a doua zi, faptul că NATO a spus că va consolida apărarea antiaeriană pe flancul estic, înseamnă că există determinare în rândul partenerilor noştri de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a subliniat Nicușor Dan.

În privința cadrului legal privind doborârea dronelor care pătrund pe teritoriul României, președintele a precizat că există prevederi clare, însă aplicarea lor ține de evaluarea fiecărui caz în parte:

„Aici e tot timpul o discuție. (…) Trebuie să fie comandantul de pază al zonei respective. E o decizie care se ia de la caz la caz, pentru că poți provoca pagube colaterale când tragi după ea”.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin pe fondul intensificării tensiunilor generate de utilizarea dronelor rusești în apropierea și uneori chiar pe teritoriul statelor NATO de la granița cu Ucraina.

Președintele, întrebat despre drona rusească intrată în România

În cadrul interviului acordat postului de televiziune, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnalistul Mircea Badea dacă drona rusească ce a pătruns pe teritoriul României era echipată cu armament.