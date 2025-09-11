Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 17:53
de Diana Dumitrache

Nicușor Dan spune că România va începe să crească până la începutul anului 2027. „Nu se pune problema de alegeri anticipate”

ACTUALITATE
Nicușor Dan spune că România va începe să crească până la începutul anului 2027.
Nicușor Dan, preşedintele României (Foto: Profimedia)

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că România va începe cel târziu la începutul anului 2027 o creștere economică vizibilă pentru români. În același timp, el a asigurat că nu se pune problema alegerilor anticipate, deoarece acestea ar aduce instabilitate pe care țara nu și-o poate permite.

Nicușor Dan, despre situaţia economică a României

La B1 TV, Nicușor Dan a explicat că, în urmă cu patru-cinci luni, societatea se afla într-o situație economică dificilă, iar recentele majorări de TVA și accize au restrâns și mai mult resursele oamenilor.

„În momentul acesta, prin TVA, prin lanțul de scumpiri care l-a generat, prin majorări de accize, spațiul pe care oamenii ăștia îl au a devenit și mai mic. Asta e categoric. Însă, trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea. Alternativa care se profila și față de care, în momentul ăsta, eu consider că ne-am îndepărtat, nu mai există risc, de a downgrada, de a ieși fondurile, de a veni FMI și de a bloca economia, asta era mult, mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a spus șeful statului.

El a reiterat: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creștere pe care românii o vor vedea”.

Vezi și:
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Își va însoți însă fiica la școală

Referitor la anticipatele, președintele a subliniat:

„Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul acesta. Noi suntem într-o situație economică care era destul de dificilă, suntem interconectați cu piața financiară, mai precis sunt multe instituții care ne-au împrumutat și o condiție pentru ca această relație de care România are nevoie absolut în momentul acesta să continue este ca România să fie stabilă și va fi stabilă”.

România este o ţară sigură, spune preşedintele

Pe de altă parte, Nicușor Dan a subliniat că există și aspecte pozitive în România.

„Sunt și lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o țară foarte sigură. Da, este. Pe stradă, seara, în imensa majoritate locurilor din România, România e o țară mult mai sigură decât alte țări chiar europene. Și asta se datorează și serviciilor și structurilor Ministerului de Interne. Se întâmplă și lucruri bune”, a declarat președintele.

Despre serviciile secrete, el a menționat:

„Pe chestiunea de servicii, fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență în, să spunem, jocul politic, de-a lungul anilor”.

Întrebat dacă serviciile au vrut să fie jucători, Nicușor Dan a explicat:

„Există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime”.

Referindu-se la controlul civil asupra serviciilor, președintele a precizat:

„Discuția, întrebarea pe care mi-o puneți este cu privire la controlul civil, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă de zona de Constituție, de atribuții pe care le-o dă Constituția. Și asta este miza importantă a numirii unui șef civil”.

Despre numirea unui nou șef la SRI, Nicușor Dan a spus: „O să vedeți rezultatul, când o să fie, o să fie propunere, urmată de vot. Adică o să fie discutată înainte de votul din Parlament”.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Testamentul secret al designerului Armani a fost dezvăluit. Cine moşteneşte averea de 2 miliarde de euro
Testamentul secret al designerului Armani a fost dezvăluit. Cine moşteneşte averea de 2 miliarde de euro
Rulota Beauer 3X se extinde la apăsarea unui buton și aduce confortul unei locuințe pe roți
Rulota Beauer 3X se extinde la apăsarea unui buton și aduce confortul unei locuințe pe roți
Descoperirea la 2.400 de metri sub pământ lângă Budapesta. Cum ar putea schimba harta energetică a Ungariei noile zăcăminte găsite de MOL și O&GD
Descoperirea la 2.400 de metri sub pământ lângă Budapesta. Cum ar putea schimba harta energetică a Ungariei noile zăcăminte găsite de MOL și O&GD
Polonia ia primele măsuri după doborârea dronelor rusești: limitează traficul aerian în apropierea graniței cu Belarus și Ucraina
Polonia ia primele măsuri după doborârea dronelor rusești: limitează traficul aerian în apropierea graniței cu Belarus și Ucraina
Tăblița din Canopus rescrie istoria Egiptului antic. Ce au descoperit cercetătorii
Tăblița din Canopus rescrie istoria Egiptului antic. Ce au descoperit cercetătorii
Țânțarii preferă să înțepe oamenii care consumă această băutură alcoolică. Descoperirea care răstoarnă o explicație populară
Țânțarii preferă să înțepe oamenii care consumă această băutură alcoolică. Descoperirea care răstoarnă o explicație populară
Descoperire surprinzătoare în ADN-ul mamutului antic. Ce secrete genetice neașteptate au fost deslușite
Descoperire surprinzătoare în ADN-ul mamutului antic. Ce secrete genetice neașteptate au fost deslușite
Revista presei
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
Playtech Știri
Andreea Frățilă, vedeta Antena Stars, declarații inedite despre viața personală și dragoste: „Mult timp am tânjit după ea”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...