Nicușor Dan spune că România va începe să crească până la începutul anului 2027. „Nu se pune problema de alegeri anticipate”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că România va începe cel târziu la începutul anului 2027 o creștere economică vizibilă pentru români. În același timp, el a asigurat că nu se pune problema alegerilor anticipate, deoarece acestea ar aduce instabilitate pe care țara nu și-o poate permite.

Nicușor Dan, despre situaţia economică a României

La B1 TV, Nicușor Dan a explicat că, în urmă cu patru-cinci luni, societatea se afla într-o situație economică dificilă, iar recentele majorări de TVA și accize au restrâns și mai mult resursele oamenilor.

„În momentul acesta, prin TVA, prin lanțul de scumpiri care l-a generat, prin majorări de accize, spațiul pe care oamenii ăștia îl au a devenit și mai mic. Asta e categoric. Însă, trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea. Alternativa care se profila și față de care, în momentul ăsta, eu consider că ne-am îndepărtat, nu mai există risc, de a downgrada, de a ieși fondurile, de a veni FMI și de a bloca economia, asta era mult, mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a spus șeful statului.

El a reiterat: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creștere pe care românii o vor vedea”.

Referitor la anticipatele, președintele a subliniat:

„Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul acesta. Noi suntem într-o situație economică care era destul de dificilă, suntem interconectați cu piața financiară, mai precis sunt multe instituții care ne-au împrumutat și o condiție pentru ca această relație de care România are nevoie absolut în momentul acesta să continue este ca România să fie stabilă și va fi stabilă”.

România este o ţară sigură, spune preşedintele

Pe de altă parte, Nicușor Dan a subliniat că există și aspecte pozitive în România.

„Sunt și lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o țară foarte sigură. Da, este. Pe stradă, seara, în imensa majoritate locurilor din România, România e o țară mult mai sigură decât alte țări chiar europene. Și asta se datorează și serviciilor și structurilor Ministerului de Interne. Se întâmplă și lucruri bune”, a declarat președintele.

Despre serviciile secrete, el a menționat:

„Pe chestiunea de servicii, fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență în, să spunem, jocul politic, de-a lungul anilor”.

Întrebat dacă serviciile au vrut să fie jucători, Nicușor Dan a explicat:

„Există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime”.

Referindu-se la controlul civil asupra serviciilor, președintele a precizat:

„Discuția, întrebarea pe care mi-o puneți este cu privire la controlul civil, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă de zona de Constituție, de atribuții pe care le-o dă Constituția. Și asta este miza importantă a numirii unui șef civil”.

Despre numirea unui nou șef la SRI, Nicușor Dan a spus: „O să vedeți rezultatul, când o să fie, o să fie propunere, urmată de vot. Adică o să fie discutată înainte de votul din Parlament”.