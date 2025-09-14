Ministerul Apărării, declaraţie despre drona rusească Geran care a pătruns în spaţiul aerian al României. „Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta”

Ultima ora
14 sept. 2025 | 16:04
de Diana Dumitrache

ACTUALITATE
Ministerul Apărării, declaraţie despre drona rusească Geran care a pătruns în spaţiul aerian al României.
Dronă rusească Geran (Foto: Profimedia)

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că o dronă Geran, folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a intrat sâmbătă seară, 13 septembrie, la ora 18:05, în spaţiul aerian al României. Aparatul a fost interceptat de două aeronave F-16 româneşti aflate în misiune de patrulare în nordul Dobrogei.

MApN, despre drona care a ajuns în România

„O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spaţiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 şi a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, au transmis reprezentanţii MApN.

Oficialii au precizat că aeronavele au avut contact vizual și radar intermitent cu ţinta, urmărind-o pe tot parcursul deplasării.

„Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul. În sprijinul aeronavelor româneşti au venit şi aliaţii germani dislocaţi la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30”, a mai precizat ministerul.

Drona Geran, prezentată la Paradă Militară din Moscova (Foto: Profimedia)

O provocare directă la adresa securităţii regionale

MApN consideră incidentul o provocare directă la adresa securităţii regionale:

„Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO.”

În final, instituţia a dat asigurări că România îşi menţine angajamentele ca stat membru NATO:

„România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional. Ministerul Apărării Naţionale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii naţionale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situaţii similare”, a transmis MApN.

