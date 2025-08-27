Livrator străin, bătut în București. Cum și-a motivat agresorul gestul, a fost prins în timp ce filma atacul

Scene șocante au avut loc noaptea trecută în București, când un tânăr a lovit cu pumnul în față un livrator. Incidentul a fost filmat chiar de agresor și a stârnit reacții puternice în mediul online. Victima, cel mai probabil din Nepal, a fost surprinsă încercând să înțeleagă motivul atacului, iar totul s-a petrecut în fața trecătorilor care s-au oprit pentru a privi scena. Din fericire, un polițist aflat în civil a intervenit rapid și a reușit să oprească agresorul înainte ca situația să escaladeze.

Agresorul, filmând atacul și explicând gestul

Potrivit imaginilor publicate pe Facebook de Marian Godină, tânărul a lovit livratorul cu pumnul în față, iar victima, speriată, l-a întrebat de ce a făcut acest gest.

„Du-te înapoi în țara ta, asta e problema”, i-a răspuns agresorul.

Livratorul a continuat să caute o explicație, iar tânărul a adăugat:

„Pentru că ești un invadator”.

Aceste replici au evidențiat un comportament agresiv și discriminatoriu din partea atacatorului, care părea să-și filmeze propria acțiune în același timp.

Polițistul în civil, salvatorul victimei

În momentul în care livratorul a cerut ajutorul trecătorilor, un polițist aflat în zonă, tocmai ieșit din tură și îndreptându-se spre casă, a intervenit. Omul legii a alergat după agresor și l-a prins după doar câțiva metri. În timp ce era urmărit, tânărul striga:

„Scuză-mă, frate!”, încercând să scape de polițist.

După ce agresorul a fost imobilizat, polițistul a chemat colegii pentru a-l încătușa. În acel moment, tânărul a întrebat dacă își poate suna mama. Confuz, livratorul nu înțelegea inițial ce se întâmplă și continua să ceară sprijinul autorităților.

„Eu sunt Poliția”, l-a asigurat agentul.

Agresorul reținut pentru 24 de ore

După intervenție, tânărul agresor a fost reținut pentru 24 de ore. Incidentul a fost documentat și împărtășit publicului pe contul de Facebook al lui Marian Godină, unde imaginile au generat reacții variate din partea internauților. Mulți utilizatori și-au exprimat indignarea față de gestul violent și față de motivul discriminatoriu invocat de atacator.

Reacții în mediul online

Postarea lui Marian Godină a adunat comentarii care condamnă agresiunea, dar și discuții despre siguranța livratorilor străini în România. Internauții au subliniat importanța intervenției rapide a polițiștilor și au apreciat că victima a fost protejată înainte ca situația să devină și mai gravă.