Cine este polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din București. Agentul era în timpul său liber, dar a reacționat imediat

Marți seară, 26 august, un livrator nepalez a fost atacat de un bărbat necunoscut, dar un polițist aflat în timpul liber a intervenit imediat, l-a imobilizat pe agresor și l-a arestat. Marian Godină a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu agentul de poliție implicat.

Detalii despre polițistul care l-a oprit pe agresorul livratorului din Capitală

Livratorul, aflat pe scuter, a fost urmărit de un bărbat care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, l-a lovit cu pumnul în față fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Vizibil speriat, tânărul a cerut ajutor trecătorilor, strigând pentru sprijin. În acel moment, agentul de poliție Andrei Jianu, care tocmai ieșise din tură, a observat incidentul de la distanță. Polițistul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă.

Agentul l-a urmărit și a reușit să-l imobilizeze rapid, asigurându-se că livratorul nu mai este în pericol. În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost liniștit de agent că el este de la poliție.

”Felicitări părinților pentru educatia lui”

Agentul care a sărit în ajutorul nepalezului este Andrei Jianu de la Secția 7 de Poliție. Acțiunea sa a fost apreciată pe rețelele de socializare, Marian Godină postând o fotografie cu acesta și scriind: ”Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliție Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!”

Internauții au reacționat imediat, lăudând curajul și profesionalismul agentului: ”Felicitări, tinere! Pe lângă faptul că ai făcut cinste meseriei tale, ai făcut și România un picuț mai bună! Chiar are mare nevoie!”, a scris un internaut. Altul a adăugat: ”Un tânăr demn de Respect! Felicitări părinților pentru educatia lui!… mulți polițiști în timpul liber nu ar fi reacționat!”

Vezi și Din ce ţări vin cei mai mulţi muncitori, în România? Sri Lanka şi India, în top!

Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile

Bărbatul care a agresat livratorul a fost reținut pentru 30 de zile, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Reacția promptă a agentului Andrei Jianu a împiedicat escaladarea situației și a protejat victima, demonstrând profesionalism și curaj chiar și în afara programului de lucru.

Acțiunea acestui polițist a atras atenția asupra importanței vigilenței și a implicării rapide în situații de pericol, amintind că intervențiile la timp pot preveni accidente grave și pot salva vieți. Exemplul lui Andrei Jianu a stârnit admirație și a consolidat încrederea publicului în forțele de ordine.

Vezi și Câți bani primesc angajații veniți din Sri Lanka în România. Mulți români nu iau salariul lor!