Cine este polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din București. Agentul era în timpul său liber, dar a reacționat imediat

Cine este agentul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din Capitala. Sursa foto: Marian Godina/Facebook

Marți seară, 26 august, un livrator nepalez a fost atacat de un bărbat necunoscut, dar un polițist aflat în timpul liber a intervenit imediat, l-a imobilizat pe agresor și l-a arestat. Marian Godină a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu agentul de poliție implicat.

Detalii despre polițistul care l-a oprit pe agresorul livratorului din Capitală

Livratorul, aflat pe scuter, a fost urmărit de un bărbat care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, l-a lovit cu pumnul în față fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Vizibil speriat, tânărul a cerut ajutor trecătorilor, strigând pentru sprijin. În acel moment, agentul de poliție Andrei Jianu, care tocmai ieșise din tură, a observat incidentul de la distanță. Polițistul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă.

Agentul l-a urmărit și a reușit să-l imobilizeze rapid, asigurându-se că livratorul nu mai este în pericol. În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost liniștit de agent că el este de la poliție.

”Felicitări părinților pentru educatia lui”

Agentul care a sărit în ajutorul nepalezului este Andrei Jianu de la Secția 7 de Poliție. Acțiunea sa a fost apreciată pe rețelele de socializare, Marian Godină postând o fotografie cu acesta și scriind: ”Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliție Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!”

Internauții au reacționat imediat, lăudând curajul și profesionalismul agentului: ”Felicitări, tinere! Pe lângă faptul că ai făcut cinste meseriei tale, ai făcut și România un picuț mai bună! Chiar are mare nevoie!”, a scris un internaut. Altul a adăugat: ”Un tânăr demn de Respect! Felicitări părinților pentru educatia lui!… mulți polițiști în timpul liber nu ar fi reacționat!”

Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile

Bărbatul care a agresat livratorul a fost reținut pentru 30 de zile, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Reacția promptă a agentului Andrei Jianu a împiedicat escaladarea situației și a protejat victima, demonstrând profesionalism și curaj chiar și în afara programului de lucru.

Acțiunea acestui polițist a atras atenția asupra importanței vigilenței și a implicării rapide în situații de pericol, amintind că intervențiile la timp pot preveni accidente grave și pot salva vieți. Exemplul lui Andrei Jianu a stârnit admirație și a consolidat încrederea publicului în forțele de ordine.

