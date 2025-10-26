Nicușor Dan, mesaj emoționant după Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute

Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 19:02
de Iulia Kelt

ACTUALITATE
Fotografia publicată de președintele Nicușor Dan, pe Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a publicat pe Facebook un mesaj emoționant, duminică seara, însoțit de o fotografie de familie, realizată în cadrul ceremoniei de Sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului.

Imaginea, care surprinde un moment de liniște și solemnitate, a atras mii de reacții chiar în primele minute de la publicare, devenind una dintre cele mai apreciate postări ale șefului statului din ultima perioadă.

În mesajul care însoțește fotografia, Nicușor Dan a subliniat că participarea la eveniment a fost o experiență profundă, definind Catedrala Națională drept „o construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”.

Nicușor Dan a reflectat asupra credinței și nevoii de unitate

Postarea președintelui a fost interpretată de numeroși urmăritori ca un mesaj de solidaritate și echilibru într-un context social și politic marcat de tensiuni.

Nicușor Dan a evocat nu doar importanța spirituală a Catedralei Mântuirii Neamului, ci și simbolistica acesteia pentru românii de pretutindeni, o dovadă că valorile comune pot fi o forță de coeziune națională.

Fotografia de familie publicată de șeful statului surprinde un moment simplu, dar plin de semnificație, în care membrii familiei sale privesc împreună interiorul impunător al lăcașului de cult.

Reacțiile internauților au fost, în marea lor majoritate, pozitive, mulți apreciind tonul sincer și echilibrat al mesajului.

O zi cu semnificație specială pentru credincioșii ortodocși din toată România

Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale a reunit reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, oficiali români și străini, precum și o serie de invitați speciali din lumea diplomatică.

Nicușor Dan a participat la eveniment împreună cu familia, susținând că momentul a fost o ocazie de recunoștință față de generațiile care au contribuit la realizarea acestui simbol al credinței românești.

Se poate spune că, prin mesajul său, președintele României a transmis un apel la unitate și răbdare, valori care, potrivit lui, au făcut posibilă finalizarea unei construcții atât de importante. „Această Catedrală ne amintește că marile lucruri se fac împreună, cu credință și speranță”, a încheiat Nicușor Dan în postarea sa.

