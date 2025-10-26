Ilie Bolojan nu a mers singur la Catedrala Mântuirii Neamului. Cine ar fi femeia din dreapta premierului, au atras toate privirile FOTO

Premierul Ilie Bolojan participă duminică, 26 octombrie, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai așteptate evenimente religioase din acest an. Alături de partenera sa de viață, acesta a trecut prin mulțimea de credincioși care s-au adunat încă de dimineață. Ceremonia, care marchează 15 ani de la începutul construcției, atrage oficiali, pelerini și turiști din întreaga țară.

Ilie Bolojan și partenera sa au sosit la Catedrala Națională

Cei doi au ajuns în jurul orei 9:30, trecând printre zecile de mii de participanți adunați pe Dealul Arsenalului. Premierul a fost văzut însoțit de partenera sa, iar prezența lor a atras privirile celor din jur, mulți fotografi surprinzând momentul, relatează Antena 3 CNN.

Sosirea lor a coincis cu desfășurarea Sfintei Liturghii, începută la ora 7:30 și programată să dureze până la 12:30, în cadrul unei ceremonii care implică sute de clerici și un sobor impresionant de ierarhi și preoți.

Pe lângă Ilie Bolojan, la eveniment iau parte și alte personalități importante, printre care Nicușor Dan și președintele României, care va intra în Catedrala Națională începând cu ora 10:00.

Luni, 27 octombrie, șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și pe Patriarhul Daniel, iar ceremonia de decorare va avea loc de la ora 18:30.

De ce este un eveniment istoric pentru ortodoxie

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului reprezintă un moment istoric după 15 ani de construcție, timp în care edificiul a fost ridicat pe Dealul Arsenalului, depășind în înălțime Parlamentul și devenind cel mai mare lăcaș ortodox din lume.

Catedrala are 127 de metri înălțime, peste 13.000 mp de interior, aproape 400 de ferestre dintre care 120 sunt vitralii, cinci candelabre, opt lifturi și șase clopote care cântăresc împreună 33 de tone.

Clopotul principal, cel mai mare cu balans liber din lume, poate fi auzit de la 15 km distanță. Peste 1.000 de pelerini din Cluj, aproximativ 300 din Maramureș și grupuri din alte județe s-au mobilizat pentru a ajunge la ceremonie, călătorind cu autocare și pe ruta parohială.

În interior, accesul este permis pentru aproximativ 2.500 de invitați oficiali, în timp ce restul credincioșilor devotați vor putea păși solemn în lăcaș după ora 20:00.

Cum se desfășoară slujba și ce recorduri stabilește Catedrala

Sfințirea picturii Catedralei implică trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați, 12 diaconi și ulterior Soborul Patriarhal, format din Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, alături de 65 de ierarhi și 70 de preoți.

Programul liturgic include Sfânta Liturghie, sfințirea picturii și citirea Actului de sfințire. Catedrala Națională nu este doar un simbol religios, ci și un edificiu al recordurilor: ușile de bronz se deschid simultan computerizat, structura este proiectată să reziste la cutremure peste 8,5 grade și oferă o perspectivă completă asupra Bucureștiului.

Evenimentul de duminică consolidează statutul Catedralei ca unul dintre cele mai impresionante lăcașuri ortodoxe din lume, reunind credință, istorie și tehnologie modernă.

Sursă foto: captura video/Antena 3 CNN