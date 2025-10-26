Copiii lui Nicușor Dan au furat toate privirile. Obiectul de care băiețelul președintelui nu s-a putut despărți

Președintele României, Nicușor Dan, participă în aceste momente la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai lor. Evenimentul religios, unul dintre cele mai așteptate din acest an, adună mii de credincioși și oficiali, iar Antim și Aheea ”fură” imediat atenția tuturor, devenind vedetele fotografiilor de la fața locului.

Cum au atras atenția copiii președintelui României

Îmbrăcați elegant și cu zâmbete largi, Antim și Aheea au fost extrem de adorabili pe parcursul ceremoniei. Băiețelul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru nu s-a putut despărți de un aparat de fotografiat, probabil o mică pasiune descoperită recent.

În același timp, Aheea s-a dovedit carismatică și fotogenică, fiind surprinsă de multe ori zâmbind direct către camerele de filmat. Prezența lor a adus o notă de prospețime și familiaritate în cadrul unei ceremonii atât de solemne și fastuoase. Vezi imagini cu cei doi în galeria foto a acestui articol!

Cine participă la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Slujba a început dimineața și se desfășoară în aceste momente. Între orele 7:30 și 10:00 a fost programată Sfânta Liturghie. Aceasta este oficiată de un sobor format din trei ierarhi și clerici din București.

În paralel, pictura Catedralei este sfințită între 10:30 și 12:30 de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, alți 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

La eveniment participă, pe lângă familia președintelui, și oficialități precum Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care a sosit la ora 10:00, și Majestatea Sa Principesa Margareta. Accesul pelerinilor se face prin trei puncte principale: intrarea principală lângă Paraclisul Catedralei și cele două intrări din Strada Izvor.

Peste 2.500 de invitați oficiali pășesc în interiorul Catedralei, în timp ce restul credincioșilor urmăresc slujba din Piața Arsenalului, Strada Izvor sau Calea 13 Septembrie, unde au fost amplasate ecrane mari. Peste 800 de jandarmi și polițiști asigură ordinea și fluența traficului în zonă.

Când pot pelerinii să intre în altar și să se închine

După sfințirea picturii, accesul în altar va fi permis tuturor credincioșilor începând cu ora 20:00, duminică, 26 octombrie, și va continua până vineri, 31 octombrie, inclusiv.

În acest interval, Catedrala Națională rămâne deschisă non-stop pentru închinare, iar pelerinii trec pe rând prin altar. Organizarea evenimentului este coordonată de părintele consilier patriarhal Adrian Agachi, iar infrastructura Catedralei permite primirea unui număr impresionant de participanți, oferind în același timp siguranță și confort vizitatorilor.

În aceste momente, familia președintelui aduce o notă de naturalețe și căldură în cadrul uneia dintre cele mai grandioase ceremonii religioase ale anului, copiii fiind fără îndoială vedetele acestei zile istorice pentru ortodoxie.

Sursă foto: captură video/Antena 3 CNN