Maia Sandu a publicat fotografii din culisele evenimentelor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum au fost surprinși liderii ortodocșilor

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini surprinse în timpul vizitei sale la București, unde a participat la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului.

Evenimentul a avut loc la invitația Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, și a reunit numeroase figuri importante din lumea religioasă și politică.

Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a subliniat că momentul a fost unul de reflecție asupra credinței și a legăturilor spirituale dintre români și moldoveni, subliniind importanța tradițiilor comune care unesc cele două țări.

Întâlnirea cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

Pe lângă participarea la ceremonia religioasă, Maia Sandu a avut ocazia să se întâlnească și cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Sanctitatea Sa Bartolomeu, invitat special la evenimentul de la Catedrala Națională.

În discuțiile purtate, cei doi lideri au abordat teme legate de menținerea păcii și de apărarea valorilor creștine într-un context internațional marcat de tensiuni.

Președinta Republicii Moldova a transmis că aceste întâlniri consolidează legătura dintre Bisericile Ortodoxe și oferă un exemplu de dialog și unitate într-o perioadă în care solidaritatea spirituală devine tot mai necesară.

Fotografiile publicate o arată pe Maia Sandu alături de Patriarhul Daniel și de Patriarhul Bartolomeu, în timpul unei conversații protocolare, dar și în momente mai informale din culisele evenimentului.

Discuții cu Nicușor Dan despre cooperarea bilaterală

Tot în cadrul vizitei, Maia Sandu s-a întâlnit cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Cei doi oficiali au discutat despre proiecte comune care pot contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, precum și despre pașii concreți pe care Republica Moldova îi face în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cu sprijinul constant al României.

Postarea Maiei Sandu a fost însoțită de mai multe imagini din timpul slujbei, dar și din culisele evenimentului, surprinzând atmosfera de solemnitate și apropierea dintre reprezentanții celor două state.

În mesajul său, șefa statului moldovean a subliniat că participarea la acest moment de referință pentru Biserica Ortodoxă Română simbolizează respectul față de valorile comune și dorința de a construi, prin credință și colaborare, un viitor european pentru Republica Moldova.

„Am participat astăzi la București la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, la invitația Preafericitului Părinte Daniel. A fost un bun prilej de reflecție cu privire la cât de mult ne leagă credința și tradițiile noastre. Cu această ocazie, am avut bucuria să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, prezent la eveniment. Am discutat despre importanța de a apăra pacea și valorile creștine în aceste vremuri tulburi. Totodată, l-am revăzut pe Președintele Nicușor Dan. Am discutat despre proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu sprijinul României”, este mesajul integral al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, publicat pe Facebook duminică seara.