Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că proiectul de lege privind pregătirea populației pentru situații de război urmează să fie transmis în scurt timp Parlamentului. El a explicat că actul normativ acoperă „tot spectrul pregătirii populației” și că va aduce o modificare esențială față de legislația actuală.

Noutatea introdusă: stagiu militar voluntar

Potrivit declarațiilor sale, Guvernul va transmite documentul legislativ către Parlament, iar ministrul Apărării va organiza o conferință de presă pentru a oferi detalii complete despre prevederile acestuia.

Cea mai importantă schimbare adusă de noua lege privește introducerea unui stagiu militar voluntar, finanțat de statul român. Programul va dura patru luni, perioadă în care participanții vor fi instruiți de ofițeri plătiți de stat, la fel ca și recruții voluntari.

„Statul român va plăti şi ofiţerii care vor face instruirea şi va plăti şi pe tinerii care doresc să facă acest stagiu militar voluntar, de patru luni, astfel încât România să aibă nişte forţe în rezervă pregătite pentru o eventualitate pe care nu ne-o dorim, dar pentru care trebuie să fim pregătiţi şi să o descurajăm”, a explicat Nicușor Dan.

Scopul măsurii și efecte secundare posibile

Președintele a subliniat că obiectivul principal al programului este consolidarea capacității de rezervă a României, într-un context internațional tensionat. Deși accentul cade pe pregătirea pentru situații neprevăzute, șeful statului a arătat și că există un posibil efect secundar: unii dintre participanții la stagiu ar putea alege ulterior să se angajeze permanent în cadrul Ministerului Apărării.

„Ca efect secundar, e posibil ca după aceste patru luni, în condiţii militare, o parte din oamenii ăştia să vrea să se angajeze de adevăratelea la Ministerul Apărării”, a adăugat acesta.

Ce urmează după anunțul oficial

După transmiterea legii către Parlament, procedura legislativă va continua prin dezbateri și voturi. Conform declarațiilor președintelui, detaliile tehnice și aplicarea concretă a stagiului militar voluntar vor fi explicate de Ministerul Apărării într-o conferință de presă special dedicată.

În contextul actual, legea vizează atât crearea unei rezerve de forțe pregătite, cât și asigurarea unei structuri legislative coerente, care să coreleze diferite aspecte ale pregătirii populației pentru situații de criză.