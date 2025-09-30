Nicuşor Dan, despre dovezile privind anularea alegerilor: „Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în privinţa anulării alegerilor nu există, deocamdată, o imagine completă, iar procesul de clarificare ar putea dura câteva luni. Şeful statului a subliniat că a apreciat raportul prezentat recent de Procurorul General şi a anunţat că, miercuri, se va deplasa la Copenhaga pentru a informa partenerii externi despre concluziile acestuia.

Nicușor Dan, declarații despre anularea alegerilor

El a precizat că, până la publicarea raportului Parchetului, nu exista nicio dovadă oficială privind implicarea Rusiei în campania electorală prin intermediul publicităţii, însă acest document oferă confirmarea necesară.

Întrebat la Timişoara ce date deţine şi ce paşi a întreprins în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, Nicuşor Dan a reiterat că investigaţiile sunt în curs şi că urmează să fie analizate în continuare probele disponibile.

”Da, în primul rând am citit tot dosarul. E mai puţin important. Mai important este că, faţă de noiembrie 2024, noi avem mult mai multe elemente şi de context şi specific, relative la acel eveniment. De context, dacă atunci pentru societatea românească era ceva nou să vorbeşti de interferenţa rusă în procesul electoral şi de o dezinformare sistematică făcută de Federaţia Rusă-România, acum lucrul ăsta este recunoscut. Sunt diferite rapoarte ale unor ţări europene, ale unor instituţii europene şi internaţionale care spun că pentru ei este un nivel de evidenţă că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, în ţările europene şi inclusiv în România, cu două obiective. Unul, dacă se poate să influenţeze pentru a avea o conducere prietenoasă, dacă nu se poate să amplifice temerile nereuşitele respectivelor societăţi şi să le destabilizeze”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, arătând că acesta este contextul general, potrivit News.ro.

Potrivit şefului statului, în contextul specific pentru România, ”i-a plăcut foarte mult raportul de acum două săptămâni al Procurorului General”.

”Noi aveam pe componenta de finanţare externă, o probă, acel milion de euro de la domnul Peşchir. Pe componenta de încercări fizice de destabilizare, aveam deja toată ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, faptul că au fost mai multe site-uri, iar pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare, au fost folosite firme de publicitate din Rusia şi, în acest proces de dezinformare, au fost folosite conturi şi firme din Rusia. Ăsta este un fapt pe care Parchetul general l-a dezvăluit în raportul pe care ei l-au prezentat şi cu care o să mă duc şi mâine la Copenhaga, să informez pe partenerii noştri”, a precizat preşedintele.

Nicuşor Dan a menţionat că ”nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă”.