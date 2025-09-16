Nicușor Dan, despre Ilie Bolojan: ”Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați!” / ”A fost parte din înțelegere!”

În politică, alianțele și deciziile comune sunt adesea testate de realitățile economice și de compromisurile impuse de guvernare. Președintele Nicușor Dan a vorbit deschis despre relația cu premierul Ilie Bolojan și despre controversata decizie de a majora TVA, explicând că politica presupune o permanentă adaptare și că oamenii aflați în funcții de conducere „nu vor fi niciodată complet aliniați”.

Un echilibru între promisiuni și realitățile guvernării

Într-o intervenție televizată, șeful statului a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojan l-a enervat prin încălcarea promisiunii de a nu majora TVA. Răspunsul lui Nicușor Dan a fost ferm:

„Nu am voie să mă enervez”.

Președintele a subliniat că, odată ajuns într-o astfel de poziție, nu mai este loc pentru reacții de moment, ci pentru calcule pe termen mediu și lung, raportate la impactul fiecărei decizii.

El a explicat că majorarea TVA a fost discutată în coaliție și că, deși inițial exista o promisiune contrară, realitățile bugetare și datele prezentate ulterior de guvern au schimbat situația.

„A fost parte din înțelegerea pe care am avut-o când s-a format guvernul. Apoi am avut o discuție, pe niște calcule, cu unele am fost, cu altele nu am fost de acord, dar guvernul a spus «numai așa putem», spunând că are alte date față de cele pe care le avuseserăm când am avut înțelegerea”, a precizat acesta.

„Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați”

În discursul său, președintele a insistat asupra faptului că politica presupune diversitate de opinii și că diferențele sunt inevitabile.

„Niciodată în politică, de asta există meseria asta de politician, niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. Totul este ca în deciziile pe care le iei să te gândești la consecințe pe termen scurt, mediu și lung”, a explicat Nicușor Dan.

Astfel, chiar și în situații tensionate, președintele susține că rolul său nu este de a reacționa emoțional, ci de a evalua deciziile într-un cadru mai larg, al stabilității și continuității guvernării.

Despre alegerea lui Ilie Bolojan ca premier

Întrebat dacă regretă faptul că l-a numit pe Ilie Bolojan în funcția de premier, șeful statului a fost tranșant.

„Nu. Am făcut ceea ce am spus în campanie. Am spus că mi se pare o alegere potrivită și asta am făcut. A fost o așteptare din partea tuturor partidelor din această coaliție”, a declarat acesta.

Președintele a ținut să arate că desemnarea lui Bolojan a fost nu doar o decizie personală, ci și rezultatul unei așteptări colective din partea formațiunilor politice care au format actuala coaliție de guvernare.