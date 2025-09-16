Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 07:57
de Vieriu Ionut

Nicușor Dan, despre Ilie Bolojan: ”Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați!” / ”A fost parte din înțelegere!”

ACTUALITATE
Nicușor Dan, despre Ilie Bolojan: ”Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați!” / ”A fost parte din înțelegere!”
Nicușor Dan a comentat decizia premierului Ilie Bolojan de a majora TVA

În politică, alianțele și deciziile comune sunt adesea testate de realitățile economice și de compromisurile impuse de guvernare. Președintele Nicușor Dan a vorbit deschis despre relația cu premierul Ilie Bolojan și despre controversata decizie de a majora TVA, explicând că politica presupune o permanentă adaptare și că oamenii aflați în funcții de conducere „nu vor fi niciodată complet aliniați”.

Un echilibru între promisiuni și realitățile guvernării

Într-o intervenție televizată, șeful statului a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojan l-a enervat prin încălcarea promisiunii de a nu majora TVA. Răspunsul lui Nicușor Dan a fost ferm:

„Nu am voie să mă enervez”.

Președintele a subliniat că, odată ajuns într-o astfel de poziție, nu mai este loc pentru reacții de moment, ci pentru calcule pe termen mediu și lung, raportate la impactul fiecărei decizii.

Vezi și:
Noua taxa auto pentru șoferii români, o greșeală tehnică. Avertismentul APIA despre taxa de poluare
Ilie Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel riscăm nesustenabilitatea sistemului”

El a explicat că majorarea TVA a fost discutată în coaliție și că, deși inițial exista o promisiune contrară, realitățile bugetare și datele prezentate ulterior de guvern au schimbat situația.

„A fost parte din înțelegerea pe care am avut-o când s-a format guvernul. Apoi am avut o discuție, pe niște calcule, cu unele am fost, cu altele nu am fost de acord, dar guvernul a spus «numai așa putem», spunând că are alte date față de cele pe care le avuseserăm când am avut înțelegerea”, a precizat acesta.

„Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați”

În discursul său, președintele a insistat asupra faptului că politica presupune diversitate de opinii și că diferențele sunt inevitabile.

„Niciodată în politică, de asta există meseria asta de politician, niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. Totul este ca în deciziile pe care le iei să te gândești la consecințe pe termen scurt, mediu și lung”, a explicat Nicușor Dan.

Astfel, chiar și în situații tensionate, președintele susține că rolul său nu este de a reacționa emoțional, ci de a evalua deciziile într-un cadru mai larg, al stabilității și continuității guvernării.

Despre alegerea lui Ilie Bolojan ca premier

Întrebat dacă regretă faptul că l-a numit pe Ilie Bolojan în funcția de premier, șeful statului a fost tranșant.

„Nu. Am făcut ceea ce am spus în campanie. Am spus că mi se pare o alegere potrivită și asta am făcut. A fost o așteptare din partea tuturor partidelor din această coaliție”, a declarat acesta.

Președintele a ținut să arate că desemnarea lui Bolojan a fost nu doar o decizie personală, ci și rezultatul unei așteptări colective din partea formațiunilor politice care au format actuala coaliție de guvernare.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Cum obții permisul de conducere și certificatul de înmatriculare fără vizite la ghișeu. Procedura online pentru duplicate în România
Cum obții permisul de conducere și certificatul de înmatriculare fără vizite la ghișeu. Procedura online pentru duplicate în România
Capitalele Europei care trăiesc deja în viitor. Topul orașelor unde tehnologia este parte integrată în viața de zi cu zi, unde se situează Bucureștiul
SPECIAL
Capitalele Europei care trăiesc deja în viitor. Topul orașelor unde tehnologia este parte integrată în viața de zi cu zi, unde se situează Bucureștiul
Cum să alegi jantele potrivite pentru mașina ta: tablă sau aliaj
Cum să alegi jantele potrivite pentru mașina ta: tablă sau aliaj
INTERVIU cu Mark Williams, Arthur Weasley din Harry Potter, la Comic Con – momente din culisele serialului, dar și despre viitorul francizei cu vrăjitori
SPECIAL
INTERVIU cu Mark Williams, Arthur Weasley din Harry Potter, la Comic Con – momente din culisele serialului, dar și despre viitorul francizei cu vrăjitori
Cea mai nouă zi liberă pentru români – devenim încet lideri europeni la stat acasă. Concediul de odihnă este doar începutul distracției
Cea mai nouă zi liberă pentru români – devenim încet lideri europeni la stat acasă. Concediul de odihnă este doar începutul distracției
16 septembrie: ziua care a adus revoluții, descoperiri și momente culturale marcante
16 septembrie: ziua care a adus revoluții, descoperiri și momente culturale marcante
Ce este certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionari români până pe 30 septembrie. Dacă stai în străinătate, ți s-ar putea suspenda pensia
Ce este certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionari români până pe 30 septembrie. Dacă stai în străinătate, ți s-ar putea suspenda pensia
Conducerea corectă în sensul giratoriu – cine are prioritate dacă mergi înainte de pe banda a doua
Conducerea corectă în sensul giratoriu – cine are prioritate dacă mergi înainte de pe banda a doua
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Playtech Știri
​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune
Playtech Știri
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...