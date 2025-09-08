Ce au pățit românii după cum majorarea TVA-ului, a accizelor și desființarea subvențiilor. Nota de plată, deloc neglijabilă

Prima lună după aplicarea măsurilor fiscale din august a fost un șoc pentru multe familii din România. Majorarea TVA-ului, creșterea accizelor și eliminarea subvențiilor s-au tradus imediat într-un cost mai mare al vieții, de la cumpărături până la facturi și transport. Mulți români au descoperit, la final de lună, că veniturile nu mai acoperă necesarul obișnuit, iar diferențele, chiar dacă par de câțiva lei pe produs, s-au transformat într-o povară greu de ignorat.

O familie de artiști a explicat pentru Adevărul că, la final de august, după ce au plătit facturi și cheltuieli esențiale, au rămas cu doar 700 de lei în cont, deși nu și-au schimbat stilul de viață. Plinul la pompă a fost primul semnal, cu 20 de lei în plus chiar de pe 1 august. A urmat scumpirea biletelor de tren, a celor de avion și chiar a apei îmbuteliate. Situația a fost complicată și de faptul că onorariile au rămas aceleași, dar au fost afectate de noua cotă de impozitare, iar uneori chiar reduse de organizatori.

Prețuri mai mari, venituri mai mici

Creșterea TVA-ului și a accizelor nu a lovit doar în buzunarele artiștilor. În multe familii, cumpărăturile zilnice au devenit vizibil mai costisitoare. Produsele alimentare, carburanții și utilitățile au crescut în lanț, ceea ce a dus la realocarea priorităților: mai întâi facturile și taxele, apoi medicamentele și transportul, abia după aceea mâncarea. Produsele de igienă personală și întreținere au devenit un lux pentru mulți, în timp ce hainele și încălțămintea noi au fost scoase de pe listă.

Pentru copii, începutul școlii a adus noi presiuni: costurile pentru masa de prânz, auxiliarele școlare și taxele la grădinițe au crescut vizibil. Părinții discută deja despre a doua slujbă, dar legea care limitează cumulul de ore la 12 pe zi ridică obstacole suplimentare. Situația seamănă cu un cerc vicios: veniturile scad, cheltuielile cresc, iar calitatea vieții se deteriorează.

Datele confirmă realitatea din teren

Studiile recente confirmă că inflația apasă tot mai puternic pe consum. Conform MKOR Consumer Sentiment Q2 2025, aproape jumătate dintre români și-au redus cheltuielile pentru recreere și vacanțe, iar 34% au amânat achizițiile mari, precum mașini sau electrocasnice. Totodată, 51% dintre respondenți spun că au început să caute alternative mai ieftine la produsele și serviciile curente.

Cori Cimpoca, expert în analiza pieței, explică faptul că presiunea fiscală și valul de scumpiri au dus la o vară plină de sacrificii: o treime dintre români nu au plecat deloc în concediu, iar cei care au mers în vacanță au cheltuit cu până la 30% mai puțin decât anul trecut. BNR estimează o inflație de aproape 9% până la final de an, un semnal clar că povara asupra bugetelor personale nu se va reduce prea curând.

Adaptare cu sacrificii

Pentru familii, soluțiile sunt puține și presupun compromisuri dureroase. Mulți se văd obligați să renunțe la concedii, la activități recreative sau la cumpărături care nu țin de strictul necesar. Alții apelează la economii sau credite pentru a face față unei perioade în care costurile cresc constant, iar veniturile stagnează sau chiar scad.

Dincolo de statistici, povestea unei familii care rămâne cu doar 700 de lei după plata cheltuielilor lunare reflectă realitatea a mii de români. Situația ar putea deveni și mai complicată odată cu sezonul rece, când facturile la utilități vor urca inevitabil. În lipsa unor măsuri de protecție și a unei comunicări clare din partea statului, încrederea populației în perspectivele economice rămâne fragilă.