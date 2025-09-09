Ilie Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel riscăm nesustenabilitatea sistemului”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România are nevoie urgentă de mai mulți oameni în piața muncii și că soluția este creșterea vârstei de pensionare pentru toate categoriile, inclusiv pentru beneficiarii de pensii speciale.

Ilie Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare

„Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a afirmat Bolojan la TVR Info.

Premierul a avertizat că, dacă nu se iau aceste măsuri, România riscă să ajungă „într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci sau zece ani”. El a explicat că diferența dintre generațiile care urmează să iasă la pensie și cele care vin din urmă este uriașă:

„Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste zece ani, iar în spate vin generații de 200.000. Dacă nu creștem vârsta de pensionare, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului. Și trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”.

După declarația premierului de luni seara, marți dimineață Guvernul a venit cu precizări, spunând Ilie Bolojan că s-a referit exclusiv la pensionarii speciali și că nu vrea să crească vârsta standard de pensionare.

Măsuri de reformă și relansare economică

Întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor fi incluse și măsuri de relansare economică, Ilie Bolojan a răspuns că orice propunere bună, indiferent de unde vine, este binevenită:

„Orice propunere care vine în ideea de a reduce cheltuieli, de a fi mai eficienți, de a susține investiții, de a face relansare economică, de a gândi formule de dezvoltare, este binevenită, și nu paternitatea este problema la noi”.

El a subliniat că esențială este seriozitatea în aplicarea măsurilor:

„Dacă anunți că se va face o reducere de personal, să nu desființezi doar posturi vacante. Înseamnă că ne batem joc de oameni. Reducerile trebuie să fie efective, altfel efectele reale nu vor exista”.

Bolojan: „Am stins incendii financiare”

Premierul a amintit și dificultățile întâmpinate la începutul mandatului: